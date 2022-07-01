Как выбрать идеальный купальник и безупречные плавки для отпуска?

Мужчинам достаточно измерить объем талии и бедер + учесть длину шорт в соответствии с ростом. Например, на мужчинах небольшого роста длинные бордшорты могут смотреться комично, а на высоких парнях короткие шорты будут еще больше подчеркивать высокий рост и длинные ноги.

В случае с девушками немного сложнее. Если вы хотите заказать бикини, то тут действуют такие же правила и размеры, как при выборе нижнего белья (не забудьте свериться с таблицей размеров производителя). Все зависит от вашего типа фигуры, размера груди и личных предпочтений. Что касается слитных купальников, то здесь важно учитывать не только размер нижнего белья, но и длину туловища.

Малышам лучше выбирать достаточно закрытые модели, так как они много времени проводят в воде и, соответственно, на солнце. При выборе подходящего размера ориентируйтесь, в первую очередь, на рост, а не на размер. Купальник должен достаточно плотно сидеть на фигуре, но не натирать – ребенок должен быть в состоянии поднять руки и активно подвигаться. А вот на вырост брать точно не стоит – при намокании купальник будет оттягиваться вниз, а в свободное пространство между телом и купальником будет забиваться песок.