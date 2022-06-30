В четверг в полдень прохожие увидели на Пирита теэ шокирующее зрелище: стоящий на дороге мужчина пытался запрыгнуть на автомобиль, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Шокирующий инцидент в Пирита: мужчина с ножевыми ранениями и холодным оружием пытался запрыгнуть на проезжающие автомобили
Шокирующий инцидент в Пирита: мужчина с ножевыми ранениями и холодным оружием пытался запрыгнуть на проезжающие автомобили
Читатель Elu24 прислал в редакцию видео, снятое на Пирита теэ, где мужчина с ножевыми ранениями и лезвием бежит по дороге.