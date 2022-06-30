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ВИДЕО ⟩ Шокирующий инцидент в Пирита: мужчина с ножевыми ранениями и холодным оружием пытался запрыгнуть на проезжающие автомобили

Limon.ee
Шокирующий инцидент в Пирита: мужчина с ножевыми ранениями и холодным оружием пытался запрыгнуть на проезжающие автомобили
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Фото: Erakogu

В четверг в полдень прохожие увидели на Пирита теэ шокирующее зрелище: стоящий на дороге мужчина пытался запрыгнуть на автомобиль, пишет Elu24.

Читатель Elu24 прислал в редакцию видео, снятое на Пирита теэ, где мужчина с ножевыми ранениями и лезвием бежит по дороге.

«Стоял посреди дороги и выбирал машину, чтобы запрыгнуть на неё... Сзади меня ехала машина. Он налетел на её капот, потом на крышу, а затем слетел с машины», - сказал мужчина.

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