ВИДЕО ⟩ Шокирующий инцидент в Пирита: мужчина с ножевыми ранениями и холодным оружием пытался запрыгнуть на проезжающие автомобили

Читатель Elu24 прислал в редакцию видео, снятое на Пирита теэ, где мужчина с ножевыми ранениями и лезвием бежит по дороге.

«Стоял посреди дороги и выбирал машину, чтобы запрыгнуть на неё... Сзади меня ехала машина. Он налетел на её капот, потом на крышу, а затем слетел с машины», - сказал мужчина.