Во вторник нагой мужчина посетил продуктовый магазин Гросси в Раквере, тем самым сильно удивив остальных посетителей. Необычный визит был снят на видео неизвестным очевидцем. Видеоклип циркулирует в местных Facebook группах, сообщает Virumaa Teataja.
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ВИДЕО ⟩ Посетитель Grossi присел голым на кассе и показал неровный загар
Посетитель Grossi присел голым на кассе и показал неровный загар
Мотивы и предыстория данного перформанса неизвестны. По словам Лууле, продавца магазина, мужчину вывели из магазина с помощью полиции.
Лууле рассказала, что этот человек и ранее посещал магазин, но не в таком виде.
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