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ВИДЕО ⟩ Посетитель Grossi присел голым на кассе и показал неровный загар

Limon.ee
Посетитель Grossi присел голым на кассе и показал неровный загар
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Grossi poodi külastas paljas mees.
Grossi poodi külastas paljas mees. Фото: tundmatu autor

Во вторник нагой мужчина посетил продуктовый магазин Гросси в Раквере, тем самым сильно удивив остальных посетителей.  Необычный визит был снят на видео неизвестным очевидцем. Видеоклип циркулирует в местных Facebook группах, сообщает Virumaa Teataja.

Мотивы и предыстория данного перформанса неизвестны. По словам Лууле, продавца магазина, мужчину вывели из магазина с помощью полиции.

Лууле рассказала, что этот человек и ранее посещал магазин, но не в таком виде.

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