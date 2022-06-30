ВИДЕО ⟩ Украденный гроб, тайная любовница и семейные драмы: в Москве прощаются с Пьером Нарциссом

Похоронят Пьера в Камеруне в семейном склепе, поклонники же смогут проститься с ним в столице, в Центральной клинической больнице. К слову, Нарцисс ушел из жизни 21 июня, несколько дней близкие не могли получить его тело из-за проблем с документами, поэтому траурную церемонию переносили два раза.