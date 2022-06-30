Смерть артиста стала полной неожиданностью для его поклонников и близких. Как оказалось, у Пьера Нарцисса имелись давние проблемы со здоровьем, которые дали о себе знать. Сегодня исполнителя хита «Шоколадный заяц» провожают в последний путь, сообщает Starhit.
ВИДЕО ⟩ Украденный гроб, тайная любовница и семейные драмы: в Москве прощаются с Пьером Нарциссом
Украденный гроб, тайная любовница и семейные драмы: в Москве прощаются с Пьером Нарциссом
Похоронят Пьера в Камеруне в семейном склепе, поклонники же смогут проститься с ним в столице, в Центральной клинической больнице. К слову, Нарцисс ушел из жизни 21 июня, несколько дней близкие не могли получить его тело из-за проблем с документами, поэтому траурную церемонию переносили два раза.
«Идет война с матерью и сестрой Пьера. Это кошмар! Прощание будет в крайний срок, когда им удобно — это четверг. Четверг окончательный срок. И сразу он на самолет», — сетовала экс-супруга певца Валерия Калачева в разговоре со «СтарХитом».
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