ФОТО И ВИДЕО ⟩ На пляже Пирита замечена змея: народ пулей вылетел из моря!

Служба спасения быстро среагировала на вызов и примчалась на пляж, чтобы устранить нежеланного гостя.

Храбрый спасатель ринулся в воду и поймал змею. Удивительно, как быстро он смог ее вытянуть из воды, это заняло меньше минуты, ведь змеи хорошо плавают. Одним словом - профессионал. Фото: Mark Jefimov

Вы только представьте ситуацию, как вы плывете в море, а рядом с вами проплывает длинная водоросль, которая оказывается вовсе не водорослью, а змеей.

«Уж очень длинный, большой. Нам было удивительно, странно и страшно!» - сказала Елена, ставшая свидетелем появления на таллиннском пляже змеи.

Всем жарко в такую погоду. Змея, видимо, тоже хотела охладиться в море. Фото: Mark Jefimov

По словам спасателя, вытащившего ужа из воды, после поимки они отвезут рептилию в лес. «Мы отвезём её обратно в лес Пирита, где и находится её естественная среда обитания», - сказал он.

Спасатель держит змею за хвост перед тем, как отвезти ее обратно в лес. Фото: Mark Jefimov

К счастью, сегодня никто не пострадал, и посетители пляжа отделались легким испугом.

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