30 июня в районе часа дня на пляже в Пирита в воде была замечена змея. Взволнованные загорающие вызвали спасателей. По предварительным данным, это был уж.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На пляже Пирита замечена змея: народ пулей вылетел из моря!
Служба спасения быстро среагировала на вызов и примчалась на пляж, чтобы устранить нежеланного гостя.
Вы только представьте ситуацию, как вы плывете в море, а рядом с вами проплывает длинная водоросль, которая оказывается вовсе не водорослью, а змеей.
«Уж очень длинный, большой. Нам было удивительно, странно и страшно!» - сказала Елена, ставшая свидетелем появления на таллиннском пляже змеи.
По словам спасателя, вытащившего ужа из воды, после поимки они отвезут рептилию в лес. «Мы отвезём её обратно в лес Пирита, где и находится её естественная среда обитания», - сказал он.
К счастью, сегодня никто не пострадал, и посетители пляжа отделались легким испугом.
Смотрите эксклюзивный видеорепортаж с места событий!
Если вы встретили на пляже или в общественном месте опасное животное, звонить в Центр тревоги по номеру 112, там вам смогут дать инструкцию того, как себя вести, и отправят на место спасателей.