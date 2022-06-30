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ФОТО И ВИДЕО ⟩ На пляже Пирита замечена змея: народ пулей вылетел из моря!

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Марк Ефимов Ксения Васильева
На пляже Пирита замечена змея: народ пулей вылетел из моря!
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30 июня в районе часа дня на пляже в Пирита в воде была замечена змея. Взволнованные загорающие вызвали спасателей. По предварительным данным, это был уж.

Служба спасения быстро среагировала на вызов и примчалась на пляж, чтобы устранить нежеланного гостя. 

Храбрый спасатель ринулся в воду и поймал змею. Удивительно, как быстро он смог ее вытянуть из воды, это заняло меньше минуты, ведь змеи хорошо плавают. Одним словом - профессионал.
Храбрый спасатель ринулся в воду и поймал змею. Удивительно, как быстро он смог ее вытянуть из воды, это заняло меньше минуты, ведь змеи хорошо плавают. Одним словом - профессионал. Фото: Mark Jefimov

Вы только представьте ситуацию, как вы плывете в море, а рядом с вами проплывает длинная водоросль, которая оказывается вовсе не водорослью, а змеей.  

«Уж очень длинный, большой. Нам было удивительно, странно и страшно!» - сказала Елена, ставшая свидетелем появления на таллиннском пляже змеи. 

Всем жарко в такую погоду. Змея, видимо, тоже хотела охладиться в море.
Всем жарко в такую погоду. Змея, видимо, тоже хотела охладиться в море. Фото: Mark Jefimov

По словам спасателя, вытащившего ужа из воды, после поимки они отвезут рептилию в лес. «Мы отвезём её обратно в лес Пирита, где и находится её естественная среда обитания», - сказал он.  

Спасатель держит змею за хвост перед тем, как отвезти ее обратно в лес.
Спасатель держит змею за хвост перед тем, как отвезти ее обратно в лес. Фото: Mark Jefimov

К счастью, сегодня никто не пострадал, и посетители пляжа отделались легким испугом.

Смотрите эксклюзивный видеорепортаж с места событий!

Если вы встретили на пляже или в общественном месте опасное животное, звонить в Центр тревоги по номеру 112, там вам смогут дать инструкцию того, как себя вести, и отправят на место спасателей.

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