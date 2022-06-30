Российский юморист Максим Галкин во время одного из своих выступлений в Израиле жестко прошелся по президенту РФ Владимиру Путину, сообщает TSN.
Галкин жестко высмеял Путина и предложил ему поставить 300-метровый памятник
В ходе своего выступления Максим Галкин назвал Путина "генеральным вождем Российской Социалистической Империи".
Юморист также предложил установить президенту РФ памятник в центре Москвы высотой в 300 метров и описал, как он мог бы выглядеть:
"Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА "Калина", на ЛАДЕ "Калине" стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой - журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над ними золотая надпись "нравится, не нравится - терпи меня красавица", — сказал Галкин.
Собравшиеся в зале не сдерживали громкого смеха и встретили шутки Галкина громкими овациями.
Напомним, с началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и их детьми уехал в Израиль. Галкин активно поддерживает Украину. В частности, из своих концертов в Израиле артист часть вырученных средств присылает благотворительным фондам, помогающим беженцам из Украины.