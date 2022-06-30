Галкин жестко высмеял Путина и предложил ему поставить 300-метровый памятник

"Чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискаф, на батискафе истребитель, на истребителе ЛАДА "Калина", на ЛАДЕ "Калине" стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой - журавли. Сзади у него чуть ниже спины рукой Шевчука написано "Родина". Все это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, а над ними золотая надпись "нравится, не нравится - терпи меня красавица", — сказал Галкин.