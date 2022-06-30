Шашлык-парти: частный крематорий устроил торжественное открытие

Чудовищное по своему цинизму видео с открытия крематория «Каменный цветок» стало поводом для активного обсуждения в сети. Под популярную песню «Дельфин и русалка» сотрудники учреждения и их гости жарили шашлык и пели, буквально на костях. При этом совершенно непонятно, почему торжественная церемония состоялась лишь сейчас, хотя крематорий открыл свои двери еще в 2021 году.