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Шашлык-парти: частный крематорий устроил торжественное открытие

Limon.ee
Шашлык-парти: частный крематорий устроил торжественное открытие
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Крематорий "Каменный цветок"
Крематорий "Каменный цветок" Фото: скриншот из Youtube

Для некоторых представителей похоронного дела нет ничего человеческого. Помимо этого частники регулярно нарушают правила техники безопасности, что грозит техногенной катастрофой, считает Пятый канал.

Чудовищное по своему цинизму видео с открытия крематория «Каменный цветок» стало поводом для активного обсуждения в сети. Под популярную песню «Дельфин и русалка» сотрудники учреждения и их гости жарили шашлык и пели, буквально на костях. При этом совершенно непонятно, почему торжественная церемония состоялась лишь сейчас, хотя крематорий открыл свои двери еще в 2021 году.

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