В этом году центром фестиваля музыки и городской культуры Station Narva в Нарве станет Кренгольмский квартал. С сегодняшнего дня на Piletilevi продаются фестивальные абонементы по специальной скидочной цене.
Фестиваль Station Narva 2022 пройдет с 9 по 11 сентября в Кренгольмском квартале
Фестивальные вечера пройдут в пятницу, 9 сентября, и в субботу, 10 сентября, в Нарвской арт-резиденции (NART), в расположенном напротив здании Управления Кренгольмской мануфактуры и во дворе между ними.
На Station Narva выступят зарубежные артисты, известные во всей Эстонии исполнители, а также музыканты из Ида-Вирумаа. Главные выступающие будут объявлены в конце июля. В Кренгольмском квартале, парке Герасимова и Нарвской Венеции также пройдут бесплатные дневные концерты и презентации летних проектов арт-резиденции.
Фестиваль также приглашает вас снова отправиться на поиски приключений в Нарвскую Венецию — район Кулгу, где расположены лодочные гаражи, а также насладиться завтраком по-нарвски и обсуждениями BAZAR. В мультимедийном центре OBJEKT пройдет ставший доброй традицией Бизнес-день, в фокусе которого находится креативная экономика.
Первые 50 фестивальных абонементов по скидочной цене 25 евро продаются в Piletilevi, позже абонемент будет стоить 35 евро. Фестивальный абонемент действителен на всех концертах, проходящих с 9 до 10 сентября. Билеты на один день поступят в продажу, когда будет объявлена вся музыкальная программа.
Места проведения музыкальной программы Station Narva 2022:
Нарвская арт-резиденция (NART) расположена по адресу Joala, 18 на вилле в стиле историзма общей площадью 1026 м2. Она была построена в конце 19 века как резиденция Джона Карри, технического директора Кренгольма. После Второй мировой войны, когда пострадавшее от нее здание было реконструировано, в нем действовали Дом культуры мануфактуры, библиотека и детский клуб. Арт-резиденция, которая работает в здании последние 8 лет, объединяет в себе все прежние функции строения — это многофункциональный жилой комплекс, дом творчества, культурный центр и учебное заведение.
Здании Управления Кренгольмской мануфактуры на Йоала, 20 представляет собой кирпичное строение с элементами неоготики и ренессанса, построенное для административных целей в начале 20 века. Помимо прочего, это был один из первых в Эстонии домов с центральным отоплением.
Построенная у водопада на острове Кренгольм в 19 веке, одноименная мануфактура была крупнейшей фабрикой Российской империи того времени. Компактный промышленно-архитектурный комплекс включал завод, водонапорные башни, больницу, казармы для рабочих, директорские дома и парк. Здания выполнены в английском стиле и построены из красного кирпича.
Во вторник, 28 июня, на традиционном торжественном приеме деятелей культуры Нарвы команда Station Narva и главный организатор фестиваля Хелен Сильдна были признаны «Нарвскими культурными деятелями 2022» в области аудиовизуального искусства. Мы выражаем глубокую благодарность.