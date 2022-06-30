Фестиваль Station Narva 2022 пройдет с 9 по 11 сентября в Кренгольмском квартале

Фестивальные вечера пройдут в пятницу, 9 сентября, и в субботу, 10 сентября, в Нарвской арт-резиденции (NART), в расположенном напротив здании Управления Кренгольмской мануфактуры и во дворе между ними.

На Station Narva выступят зарубежные артисты, известные во всей Эстонии исполнители, а также музыканты из Ида-Вирумаа. Главные выступающие будут объявлены в конце июля. В Кренгольмском квартале, парке Герасимова и Нарвской Венеции также пройдут бесплатные дневные концерты и презентации летних проектов арт-резиденции.

Фестиваль также приглашает вас снова отправиться на поиски приключений в Нарвскую Венецию — район Кулгу, где расположены лодочные гаражи, а также насладиться завтраком по-нарвски и обсуждениями BAZAR. В мультимедийном центре OBJEKT пройдет ставший доброй традицией Бизнес-день, в фокусе которого находится креативная экономика.

Первые 50 фестивальных абонементов по скидочной цене 25 евро продаются в Piletilevi, позже абонемент будет стоить 35 евро. Фестивальный абонемент действителен на всех концертах, проходящих с 9 до 10 сентября. Билеты на один день поступят в продажу, когда будет объявлена вся музыкальная программа.

Места проведения музыкальной программы Station Narva 2022:

Station Narva Фото: Liis Reiman