Спешите, а то не успеете: звезда мирового масштаба из Украины даст эксклюзивный концерт в Эстонии

27 августа в зале Alexela состоится концерт «ДахаБраха», одного из самых известных в мире украинских коллективов, играющих этническую музыку. Этим летом ансамбль выступит на всемирно известных фестивалях в Гластонбери и Роскилле, у эстонской публики также есть возможность насладиться уникальным концертом.
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«Вне всяких сомнений, “ДахаБраха“ – самый известный этно-коллектив, сохраняющий наследие украинской музыкальной культуры, - сказал Тармо Ноорма, руководитель Эстонского центра музыкального наследия. – Нам представится редкая возможность здесь, в Эстонии, увидеть и услышать исполнителей народной музыки мирового класса. Этот коллектив делит сцену на престижных летних фестивалях с Билли Айлиш и Полом Маккартни».
«Я очень рад, что „ДахаБраха“ выступит в Эстонии. Все, что происходит в Украине, болезненно напоминает нам о том, что культура является несущей частью идентитета народа и государства. То, что музыканты сыграют на эстонской сцене, весьма необычно, и я уверен, что наша публика их тепло примет», - добавил Тармо Ноормаа.
Концерт «ДахаБраха» состоится 27 августа в 19:00 в концертном доме Alexela.