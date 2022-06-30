Спешите, а то не успеете: звезда мирового масштаба из Украины даст эксклюзивный концерт в Эстонии

«Вне всяких сомнений, “ДахаБраха“ – самый известный этно-коллектив, сохраняющий наследие украинской музыкальной культуры, - сказал Тармо Ноорма, руководитель Эстонского центра музыкального наследия. – Нам представится редкая возможность здесь, в Эстонии, увидеть и услышать исполнителей народной музыки мирового класса. Этот коллектив делит сцену на престижных летних фестивалях с Билли Айлиш и Полом Маккартни».

«Я очень рад, что „ДахаБраха“ выступит в Эстонии. Все, что происходит в Украине, болезненно напоминает нам о том, что культура является несущей частью идентитета народа и государства. То, что музыканты сыграют на эстонской сцене, весьма необычно, и я уверен, что наша публика их тепло примет», - добавил Тармо Ноормаа.