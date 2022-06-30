На странице Ида-Харьюского отделения полиции в Instagram опубликовали милую фотографию полицейского с попугаем.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сейчас арестуют: на заправке в руки полицейских попал попугай
Сейчас арестуют: на заправке в руки полицейских попал попугай
Одновременно с этим, в TikTok набирает популярность видео встречи полицейских и попугая. «Сейчас арестуют!» - сказала снимающая видео девушка, увидев, что к попугаю приближаются полицейские.
@rikushaara #eestipolitsei #politsei #terminal #Rikusha #Ara #eesti #нестесняйтесь #присоеденяйтесь ♬ Latest version Shuffle dance type simple EDM - New Air
Ранее, попугай неоднократно попадал на камеры и у него есть даже свой аккаунт в TikTok.
К счастью, экзотического гражданина не арестовали, а полиция наслаждается колоритным снимком!