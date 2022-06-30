ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сейчас арестуют: на заправке в руки полицейских попал попугай

Одновременно с этим, в TikTok набирает популярность видео встречи полицейских и попугая. «Сейчас арестуют!» - сказала снимающая видео девушка, увидев, что к попугаю приближаются полицейские.

Ранее, попугай неоднократно попадал на камеры и у него есть даже свой аккаунт в TikTok.