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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Сейчас арестуют: на заправке в руки полицейских попал попугай

Limon.ee
Сейчас арестуют: на заправке в руки полицейских попал попугай
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На странице Ида-Харьюского отделения полиции в Instagram опубликовали милую фотографию полицейского с попугаем. 

Одновременно с этим, в TikTok набирает популярность видео встречи полицейских и попугая. «Сейчас арестуют!» - сказала снимающая видео девушка, увидев, что к попугаю приближаются полицейские.

@rikushaara #eestipolitsei #politsei #terminal #Rikusha #Ara #eesti #нестесняйтесь #присоеденяйтесь ♬ Latest version Shuffle dance type simple EDM - New Air

Ранее, попугай неоднократно попадал на камеры и у него есть даже свой аккаунт в TikTok. 

К счастью, экзотического гражданина не арестовали, а полиция наслаждается колоритным снимком!

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