Французский Дом моды Chanel разбил палатку в порту Таллинна

Подиум CHANEL - это временное пространство, созданное для знакомства с новой линией по уходу за кожей. А еще это очень яркая локация, которая просто идеально подойдет для красивых инстаграмных снимков!

Подиум представляет собой яркую красную палатку в сельском стиле, переделанную под виденье CHANEL. Само пространство отражает дух новой линии уходовой косметики, ведь главным ингредиентом стал цветок камелии. Отсюда и красный цвет.

Клиенты смогут попробовать продукты и ознакомиться с различными косметическими процедурами. Вас даже научат правильной техники нанесения средств на кожу с помощью специального массажа.

У клиентов будет возможность получить индивидуальную консультацию с экспертом по красоте, который расскажет о специальном массаже.

Другие услуги будут включать в себя техники массажа, советы по применению и фотосессию.

Этим летом подиум проедет по четырем городам, включая Таллинн, Ригу, Вильнус и Хельсинки.