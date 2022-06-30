29 июня состоялось первое публичное мероприятия CHANEL в Эстонии. В честь запуска линии органической косметики N°1 DE CHANEL культовый Дом моды разбил ярко-красную палатку на площади Ноблесснер. Поп-ап павильон будет открыт в Таллинне ограниченное время.
Французский Дом моды Chanel разбил палатку в порту Таллинна
Подиум CHANEL - это временное пространство, созданное для знакомства с новой линией по уходу за кожей. А еще это очень яркая локация, которая просто идеально подойдет для красивых инстаграмных снимков!
Подиум представляет собой яркую красную палатку в сельском стиле, переделанную под виденье CHANEL. Само пространство отражает дух новой линии уходовой косметики, ведь главным ингредиентом стал цветок камелии. Отсюда и красный цвет.
Клиенты смогут попробовать продукты и ознакомиться с различными косметическими процедурами. Вас даже научат правильной техники нанесения средств на кожу с помощью специального массажа.
У клиентов будет возможность получить индивидуальную консультацию с экспертом по красоте, который расскажет о специальном массаже.
Другие услуги будут включать в себя техники массажа, советы по применению и фотосессию.
Этим летом подиум проедет по четырем городам, включая Таллинн, Ригу, Вильнус и Хельсинки.
В Таллинне подиум Chanel будет стоять в период с 26 июня по 7 по июля.