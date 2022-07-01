Костёр из героина и каннабиса: смотри, как полыхала тонна наркотиков

В воскресенье власти страны торжественно сожгли тонны героина, каннабиса и более 630 млн таблеток метамфетамина «яба» в крупнейших городах страны - Янгоне, Мандалай и штате Шан. А приурочили это ко Всемирному дню борьбы с наркотиками.

Таким ежегодным показательным ритуалом власти как бы подают сигнал о том, что они выигрывают войну с наркотиками. Но вот независимые эксперты говорят, что «военные всего лишь делают вид, что серьёзно относятся к искоренению наркотиков, а Запад делает вид, что верит им». Не знаю, как там на самом деле, но выглядит эпично.