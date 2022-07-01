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Костёр из героина и каннабиса: смотри, как полыхала тонна наркотиков

Limon.ee
Костёр из героина и каннабиса: смотри, как полыхала тонна наркотиков
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В Мьянме сожгли наркотики
В Мьянме сожгли наркотики Фото: NYEIN CHAN NAING

По данным ООН, производство метамфетамина в Мьянме достигает рекордных уровней, сообщает тг-канал.

В воскресенье власти страны торжественно сожгли тонны героина, каннабиса и более 630 млн таблеток метамфетамина «яба» в крупнейших городах страны - Янгоне, Мандалай и штате Шан. А приурочили это ко Всемирному дню борьбы с наркотиками. 

Таким ежегодным показательным ритуалом власти как бы подают сигнал о том, что они выигрывают войну с наркотиками. Но вот независимые эксперты говорят, что «военные всего лишь делают вид, что серьёзно относятся к искоренению наркотиков, а Запад делает вид, что верит им». Не знаю, как там на самом деле, но выглядит эпично.

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