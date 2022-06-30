В московской "Геликон-опере" состоялась премьере оперы "Аида" прославленного композитора Верди. Художником-постановщиком стал наш сульптор Тауно Кангро. Фотографии с этого феерического мероприятия опубликовал в своем Фейсбуке бывший сотрудник посольства России в Эстонии Евгений Верлин.
Смотрите, эстонский скульптор Тауно Кангро блистает на сцене московской «Геликон-оперы»
Смотрите, эстонский скульптор Тауно Кангро блистает на сцене московской «Геликон-оперы»
Древняя, как сам Египет, загадочная история любви и противостояния добра – злу, и в наше время волнует и творцов, и публику: «Аиду» ставят по всему миру, в Метрополитен-опера этот спектакль исполнялся более 1000 раз!
Современный мир требует нового осмысления, пишет helikon.ru. «Аида» меня привлекает своей невероятной историей любви – это очень камерная опера, в ней фокус – на крупный план героев. Это масштабное оперное полотно состоит на самом деле из арий, дуэтов, терцетов, а массовые сцены – как противовес человеческой истории», - говорит режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Бертман.