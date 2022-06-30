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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Что насчет техосмотра? В Таллинне замечена очень необычная машина

Limon.ee
Что насчет техосмотра? В Таллинне замечена очень необычная машина
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автомобиль со съемок фильма "Безумный Макс"
автомобиль со съемок фильма "Безумный Макс" Фото: Shutterstock

У Горхолла был замечен необычный автомобиль. Судя по комментариям, он частый гость столичных улиц и уже знаком многим.

В комментариях также опубликована фотография «зомби-мерседеса». Интересно, машины пытались реализовать стиль стимпанк или задумка автора заключалась в чем-то другом?!

Что вы думаете? Пишите в комментариях!

Необычный автомобиль
Необычный автомобиль Фото: Facebook

♬ оригинальный звук - Rama Turba

Переделанный автомобиль на Таллинских дорогах
Переделанный автомобиль на Таллинских дорогах Фото: Facebook

Комментарии под постом об автомобиле утопают в юморе и сарказме:

«Да, я его знаю. Он из 2054 года», «Что за лев этот тигр», «Со съёмок "Безумного Макса" уехал?», «Кто ты, воин?»

А вот и его товарищ, "мерседес-зомби".

Рестайлинговый мерседес
Рестайлинговый мерседес Фото: Facebook

Как вам такое искусство?

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