У Горхолла был замечен необычный автомобиль. Судя по комментариям, он частый гость столичных улиц и уже знаком многим.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Что насчет техосмотра? В Таллинне замечена очень необычная машина
Что насчет техосмотра? В Таллинне замечена очень необычная машина
В комментариях также опубликована фотография «зомби-мерседеса». Интересно, машины пытались реализовать стиль стимпанк или задумка автора заключалась в чем-то другом?!
Что вы думаете? Пишите в комментариях!
Комментарии под постом об автомобиле утопают в юморе и сарказме:
«Да, я его знаю. Он из 2054 года», «Что за лев этот тигр», «Со съёмок "Безумного Макса" уехал?», «Кто ты, воин?»
А вот и его товарищ, "мерседес-зомби".
Как вам такое искусство?
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