Пьяный мужик заставил Пугачеву рассказать, как она лишилась девственности

Впрочем, нельзя отрицать того факта, что присутствие Киркорова всегда действовало на Пугачеву умиротворяюще. Как будто почувствовав какой-то надлом в певице, следующим утром нас разбудил неожиданно появившийся в Омске Киркоров, и уже вместе с ним мы полетели в Новосибирск. По дороге из аэропорта мы втроем заехали на могилу Тани Снежиной (Печенкиной). Весь день после маленькой прогулки супруги провели, запершись в номере. Что происходило за закрытой дверь - осталось тайной.

Воспоминания “про мужиков” очередной раз всплыли у Пугачевой в днепропетровском ресторане после концерта. “Мы тут жили в обкомовской гостинице, и именно тут Болдин от меня уходил. Каждый раз, когда я пою “Не отрекаются любя”, перед глазами стоит эта картинка - какой-то парк, деревья и его спина”. И уже изрядно напившись красного вина, Алла вспомнила Кузьмина: “Этот город связан у меня с большой любовью. Это его город. И “Две звезды” - его песня. Короче говоря, за город, где живет человек, которого я безумно любила и безумно… - Пугачева на мгновение запнулась, увидев, что ее очень внимательно слушают, - …безумно уважаю. И еще. Я пью за наши ошибки, которые движут нами в творчестве. Прости, Болдин. Сейчас бы я имела все. Эта ошибка стоила мне огромных денег, потерь… Зато находка была колоссальная. Это то, что движет мной до сих пор, это именно то, что сегодня привело людей на стадион. За тебя, Вовочка, за тот праздник, который мы сделали тогда и который не кончается до сих пор”.