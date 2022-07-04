Дана Борисова заявила, что ни за какие деньги не согласилась бы участвовать в «ДОМе-2». По словам телезвезды, на скандальный проект давно приходят не за любовью, а за пиаром и заработком, пишет «Стархит».
Дана Борисова: «ДОМ-2 – развратная помойка с такими же ведущими»
46-летняя Борисова резко высказалась о телепроекте, который показывают по ТВ более 15 лет. «ДОМ-2» — развратная помойка с такими же ведущими», — заявила блондинка. В это время рядом со звездой находился шоумен Гоген Солнцев. Эпатажному артисту очень не понравились слова Даны (много лет назад он и сам участвовал в реалити).
«Я думаю, тебя не взяли туда, потому что ты не прошла тест на мочевину. Пописала, а там наркотиков нашли гору. А ты и рада была бы пойти, а что, не пошла бы?! Еще бы как миленькая на коленках ползала «возьмите меня, ну возьмите», — сказал Солнцев Борисовой.
Блондинка опровергла домыслы Гогена, сказав, что ни за что бы не пошла на «ДОМ-2». «Только не эта помойка... Ты сам-то благодаря таким шоу и выполз. Не надо грязи!» — ответила она.
Дослушав речь собеседницы, Солнцев не на шутку разозлился. 41-летний шоумен взял стакан с водой и кинул его в Дану. «Закрой свой рот, бессовестная. Грязноротая сволочь. У тебя только одно — наркотики-проституция, наркотики-проституция. Ну, сколько можно-то?! У меня все приличные проекты, а ты позоришь себя, позоришь дочь, позоришь мать! Иди на хер!» — крикнул Гоген.
Борисову шокировало поведение артиста. Блондинка пожалела, что вообще вступила в диалог с ним. «Посидев с ним, как на помойке побывала, — отметила Дана на YouTube-канале «Звездач». — И вот в этой помойке он меня всю извалял. Герой не моего масштаба, Гоген ниже плинтуса... Даже знакомым стыдно будет сказать, что я побывала в одном помещении с ним. Это животное еще и водой на меня... животное!»