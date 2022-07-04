Дана Борисова: «ДОМ-2 – развратная помойка с такими же ведущими»

46-летняя Борисова резко высказалась о телепроекте, который показывают по ТВ более 15 лет. «ДОМ-2» — развратная помойка с такими же ведущими», — заявила блондинка. В это время рядом со звездой находился шоумен Гоген Солнцев. Эпатажному артисту очень не понравились слова Даны (много лет назад он и сам участвовал в реалити).

«Я думаю, тебя не взяли туда, потому что ты не прошла тест на мочевину. Пописала, а там наркотиков нашли гору. А ты и рада была бы пойти, а что, не пошла бы?! Еще бы как миленькая на коленках ползала «возьмите меня, ну возьмите», — сказал Солнцев Борисовой.

Блондинка опровергла домыслы Гогена, сказав, что ни за что бы не пошла на «ДОМ-2». «Только не эта помойка... Ты сам-то благодаря таким шоу и выполз. Не надо грязи!» — ответила она.

Дослушав речь собеседницы, Солнцев не на шутку разозлился. 41-летний шоумен взял стакан с водой и кинул его в Дану. «Закрой свой рот, бессовестная. Грязноротая сволочь. У тебя только одно — наркотики-проституция, наркотики-проституция. Ну, сколько можно-то?! У меня все приличные проекты, а ты позоришь себя, позоришь дочь, позоришь мать! Иди на хер!» — крикнул Гоген.