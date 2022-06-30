Виктория Лопырева показала кадры пикантной фотосессии

Победительница конкурса «Мисс Россия» Виктория Лопырева прилетела отдыхать на Сейшелы, где загорает и купается, нежась на белом песке в бикини.

Решив приобщить подписчиков к своему отдыху, Лопырева показала кадры пикантной пляжной фотосессии. Блондинка облачилась в алое бикини на завязках и, блеснув пышным декольте в крохотном лифе и плоским животом, развалилась на белом песке.