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Виктория Лопырева показала кадры пикантной фотосессии

Limon.ee
Виктория Лопырева показала кадры пикантной фотосессии
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Виктория Лопырева
Виктория Лопырева Фото: Vitaliy Ankov

Королева красоты снялась на пляже, пишет Topnews.

Победительница конкурса «Мисс Россия» Виктория Лопырева прилетела отдыхать на Сейшелы, где загорает и купается, нежась на белом песке в бикини.

Решив приобщить подписчиков к своему отдыху, Лопырева показала кадры пикантной пляжной фотосессии. Блондинка облачилась в алое бикини на завязках и, блеснув пышным декольте в крохотном лифе и плоским животом, развалилась на белом песке.

Поклонники 38-летней Виктории не могли не признать, что она сводит с ума своей красотой.

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