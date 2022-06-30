Пять фраз, которые нельзя произносить, чтобы не притянуть бедность и неудачи

«Мне это не дано»

Тут смысл примерно тот же, что и в случае с «я не могу». «Мне не дано стать руководителем», — говорят многие люди, даже не подозревая, что у них для этого есть все навыки. «Мне не дано заработать много денег», — так говорят те, кто поставил на себе крест. Если вы сами говорите, что вам этого не дано, значит ничто не в сила исправить это. Не говорите, что вам не дано зарабатывать много. Возможно. что вы просто не раскрыли свой потенциал, либо не нашли то самое дело, которое вас бы вдохновляло.

«Счастье не в деньгах»

Вы хотите зарабатывать много и желаете быть богатыми, но потом говорите, что счастье не в деньгах. Счастье во многом зависит именно от финансовых успехов, а не от чего-то иного. Богатые люди счастливы, потому что они спокойны за свое будущее. У них есть средства на отдых, развлечения, досуг, лечение. «Счастье не в деньгах» — это фраза людей, которые либо действительно не нуждаются в богатстве, либо попросту боятся себе признаться в том, что им нужны деньги.

«У меня нет денег»