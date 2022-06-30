ВИДЕО ⟩ На Клаве Коке лопнуло платье в самый ответственный момент прямо перед камерой

Певица Клава Кока пожаловалась подписчикам на курьезный случай: однажды на ней разошлось платье прямо перед важными съемками. Свое горе артистка излила в видео, выложенном в Сеть. «Представляете, что произошло? Платье лопнуло прямо на мне. Сломалась молния, и теперь мне не в чем идти в кадр. Что делать? У меня нет ничего с собой кроме домашней футболочки», — печалилась Клава Кока.

Пришедшие на помощь стилисты постарались спасти ситуацию, предложив свою одежду для съемок. Так, на площадке нашлась белая рубашка, а стилист Айрат пожертвовал собственный ремень. Настроение Клавы резко изменилось: следующий пост вышел более игривым.

«Несмотря на то что маленькие извращенцы хотели голую Коку, мы с Айратиком нашли вот такой лук а-ля Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе», — рассказала за кадром девушка-стилист.