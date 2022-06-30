Песня не была выпущена при жизни артиста. Ее опубликовали только 29 июня.
ВИДЕО ⟩ Юрий Шатунов предсказал свою смерть
Прах артиста захоронили в нескольких местах: одним из таковых стало Троекуровское кладбище в Москве, а другим – любимое озеро артиста в Германии. Все было исполнено именно так, как этого хотел сам певец.
Между тем директор Шатунова Аркадий Кудряшов опубликовал на YouTube одну из последних песен артиста, которая не была издана, но оказалась пророческой. В ней артист предсказал свою смерть, считает Кудряшов. Он пояснил, что в строках песни Шатунов прощается со всеми со словами, что его земной путь подошел к концу, и он готов легкой птицей вспорхнуть на свободу. “Такое ощущение, что поет человек, который понимает, что закончил свой земной путь…”- сказал Кудряшов в разговоре с “КП”.
Песня получила предварительное название “Каждому своё”.
“Вот и я подобно лёгкой птице покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу наполняя лёгкие свободой…” – гласят строки песни.