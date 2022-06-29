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ВИДЕО ⟩ Невменяемое состояние и летящая бутылка в плечо: в Копли произошла групповая драка

Limon.ee
Невменяемое состояние и летящая бутылка в плечо: в Копли произошла групповая драка
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Драка на улице Малева
Драка на улице Малева Фото: Очевидец Richard Udeküll

29 июня, около девяти часов вечера на улице Малева произошла драка. Пострадавшую в драке женщину полиция доставила в больницу, её спутника – в вытрезвитель.

В коплинской группе Facebook очевидец опубликовал видео с лаконичной подписью «Малева».

На видео видно, что полиция пытается урегулировать некое происшествие. В самой группе очевидцы переживали, интересуясь произошедшим: «Хотелось бы узнать, что там произошло? Проезжала мимо, много машин полицейских было, скорая машина (желтого цвета), возле магазина опрашивали людей, пару парней видела в крови и с перебинтованной головой...»

Редакция Limon запросила комментарий полиции. На запрос ответил руководитель патрульной службы Ляэне-Харью Штефан Тамм:

Сегодня в 21:00 в центр обработки вызовов экстренных служб поступило сообщение о драке на автобусной остановке на улице Малева в Таллинне. Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут и быстро взяла ситуацию под контроль. Выяснилось, что в группе произошла ссора, закончившаяся дракой, в ходе которой, в частности, была запущена бутылка, попавшая женщине в область плеча. Сотрудники полиции оказали женщине первую помощь и доставили ее в больницу для дальнейшего медицинского обследования. Другим участникам ссоры первая помощь не потребовалась. Однако одному из участников конфликта потребовалось вытрезвление, так как он не мог понять, что его окружает, и не мог идти домой. Личности участвующих сторон были зафиксированы, и все детали конфликта будут выяснены полицией в ходе дальнейшего разбирательства.

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