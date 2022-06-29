Китаянка придумала целую вселенную о несуществующем кашинском руднике, который якобы стал камнем преткновения между Московским и Тверским княжествами в XV веке.
Домохозяйка из Китая в течение 10 лет описывала вымышленную историю России в китайской версии «Википедии»
Домохозяйка из Китая в течение 10 лет описывала вымышленную историю России в китайской версии «Википедии»
Автор более 200 статьей вплетала выдуманные истории в реальные факты и описывала это всё сухим языком «Википедии» так, что вычислить мистификацию непосвящённому в российскую историю человеку было сложно.
Домохозяйку случайно раскрыл китайский писатель-фантаст, искавший вдохновение для романа. После этого женщину заблокировали на «Википедии» и удалили все её правки. Однако в соцсетях её не осуждают и считают, что ей стоит написать книгу.
Полную версию статьи можно прочить в TJournal.
Ключевые слова