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Домохозяйка из Китая в течение 10 лет описывала вымышленную историю России в китайской версии «Википедии»

Limon.ee
Домохозяйка из Китая в течение 10 лет описывала вымышленную историю России в китайской версии «Википедии»
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Тверское восстание 1327 года
Тверское восстание 1327 года Фото: Wikipedia

Китаянка придумала целую вселенную о несуществующем кашинском руднике, который якобы стал камнем преткновения между Московским и Тверским княжествами в XV веке.

Автор более 200 статьей вплетала выдуманные истории в реальные факты и описывала это всё сухим языком «Википедии» так, что вычислить мистификацию непосвящённому в российскую историю человеку было сложно.

Домохозяйку случайно раскрыл китайский писатель-фантаст, искавший вдохновение для романа. После этого женщину заблокировали на «Википедии» и удалили все её правки. Однако в соцсетях её не осуждают и считают, что ей стоит написать книгу.


Полную версию статьи можно прочить в TJournal.

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