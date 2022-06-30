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ВИДЕО ⟩ Полиция нашла новое место на Лаагна теэ для поимки любителей погонять

Limon.ee
Полиция нашла новое место на Лаагна теэ для поимки любителей погонять
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Лаагна-теэ.
Лаагна-теэ. Фото: Sander Ilvest

Пользователи TikTok активно обсуждают видеозапись, на которой полиция с моста на Лаагна теэ замеряет скорость проезжающих автомобилей. 

«Ну, как то так!!! Так, для заметки любителям погонять», - подписал видео пользователь TikTok.

@romanromanqc

Ну как-то так!!! 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️. Так,для заметки любителям погонять😬

♬ Hard Work - U.S. Drill Sergeant Field Recordings

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на предприимчивость полицейских. Одни позитивно восприняли действия полиции: «Давно пора», «Красавцы», «Я тоже снимал, хорошая локация». Другие удивленно интересуются подробностями: «А во сколько это было? И какого числа?», «В какое время было? А дальше машина уже ждала?». В прочем, не обошлось и без тех, кто не упускает возможности пошутить: «Лучшая работа в мире?», «Фильм снимают, потом всем счета вышлют».

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