Пользователи TikTok активно обсуждают видеозапись, на которой полиция с моста на Лаагна теэ замеряет скорость проезжающих автомобилей.
ВИДЕО ⟩ Полиция нашла новое место на Лаагна теэ для поимки любителей погонять
Полиция нашла новое место на Лаагна теэ для поимки любителей погонять
«Ну, как то так!!! Так, для заметки любителям погонять», - подписал видео пользователь TikTok.
@romanromanqc
Ну как-то так!!! 🤷♂️🤷♂️🤷♂️. Так,для заметки любителям погонять😬♬ Hard Work - U.S. Drill Sergeant Field Recordings
Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на предприимчивость полицейских. Одни позитивно восприняли действия полиции: «Давно пора», «Красавцы», «Я тоже снимал, хорошая локация». Другие удивленно интересуются подробностями: «А во сколько это было? И какого числа?», «В какое время было? А дальше машина уже ждала?». В прочем, не обошлось и без тех, кто не упускает возможности пошутить: «Лучшая работа в мире?», «Фильм снимают, потом всем счета вышлют».
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