ВИДЕО ⟩ Полиция нашла новое место на Лаагна теэ для поимки любителей погонять

Пользователи социальной сети неоднозначно отреагировали на предприимчивость полицейских. Одни позитивно восприняли действия полиции: «Давно пора», «Красавцы», «Я тоже снимал, хорошая локация». Другие удивленно интересуются подробностями: «А во сколько это было? И какого числа?», «В какое время было? А дальше машина уже ждала?». В прочем, не обошлось и без тех, кто не упускает возможности пошутить: «Лучшая работа в мире?», «Фильм снимают, потом всем счета вышлют».