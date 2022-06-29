В Таллинне выступят звезды исландской электронной поп-музыки GusGus

Имя GusGus уже хорошо знакомо эстонской публике, поскольку группа выступала в Таллинне и Нарве. Их концерт в Rock Cafe в 2014 году культурный портал ERR охарактеризовал как «идеальное выступление для тех жителей Эстонии, кто соскучился по электронным группам», а сама группа назвала лайв на фестивале Station Narva в 2019 году «ошеломляющей ударной волной».

Группа GusGus собралась в 1995 году. Ее имя связано с фильмом Райнера Вернера Фассбиндера «Страх съедает душу» — в киноленте женщина готовит любовнику кус-кус, и в ее произношении название этого блюда звучит как gus gus. Широкий международный успех пришел с альбомом Attention 2002 года, а также эксцентричными танцевальными хитами Moss и David, за которыми последовали пластинки Arabian Horse (2011) и Mexico (2014), выпущенные немецким лейблом Kompakt.

Работая более 25 лет, GusGus экспериментировали с бесчисленными музыкальными стилями от техно до итало-диско и британской гаражной музыки до соула, приправляя все это глянцевым продакшном, синтетической атмосферой, гимноподобными поп-мелодиями и бронебойными танцевальными ритмами. Они делали ремиксы на истории Бьорк, Depeche Mode и Moloko и сотрудничали с Ианом Брауном. За время ее существования в группе участвовало более десятка музыкантов, среди которых известные певицы Эмилиана Торрини и Хёгни Эгилссон, а также диджей-продюсер President Bongo. По сей день GusGus ведут вперед двое из основателей ансамбля: композитор, продюсер и программист Биргир Тораринссон, а также певец Даниэль Агуст Харальдссон.

Последний, 11-й полноформатный альбом GusGus, Mobile Home, вышел в середине прошлого лета. Маргрет Ран, певица исландского электропоп-трио Vök, которая участвовала в записи этой пластинки, сегодня является полноправным участником GusGus и также выступит на концерте в HALL.

GuGus представят на таллиннской сцене как антиутопический, покоренный машинами мир своего последнего альбома, в котором единственной целью блуждающих душ является охота за гедонистическими удовольствиями, так и более старые хиты: Need In Me, Hold You и David, который возглавил мировые чарты.