В Таллинне выступят звезды исландской электронной поп-музыки GusGus

GuGus представят на таллиннской сцене как антиутопический, покоренный машинами мир своего последнего альбома, в котором единственной целью блуждающих душ является охота за гедонистическими удовольствиями, так и более старые хиты: Need In Me, Hold You и David, который возглавил мировые чарты.