ФОТО И ВИДЕО ⟩ Услышали выстрел: в Валге полиция уложила цыган на землю

В Facebook стремительно распространяется видео, снятое перед магазином Coop в городе Валга, на котором запечатлены как спасатели, так и лежащие на траве граждане.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк подтвердила Elu24, что вечером 27 июня в 22.50 в полицию сообщили, что группа людей устроила драку на улице Выру.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Выру в Валга произошла ссора между цыганами. Утверждается, что во время ссоры были слышны выстрелы", - прокомментировала Вирк, сообщив, что полиция выехала на место происшествия с несколькими отрядами. Однако, к счастью, никто не пострадал.

Каури Синкевичюс, советник по связям с общественностью прокуратуры, добавил, что к моменту прибытия полиции некоторые участники вечеринки покинули место происшествия. "Полиция начала собирать доказательства по данному инциденту, и на следующий вечер в связи с этим была проверена группа людей. Среди них были установлены и задержаны 18-летний юноша, разыскиваемый за кражи и насильственные преступления, и 42-летний мужчина латвийской национальности, подозреваемый в участии в конфликте. Два человека были задержаны за это правонарушение".

В четверг прокуратура попросит Тартуский уездный суд арестовать 42-летнего мужчину. "Прокуратура считает, что мужчина, имеющий судимость в Латвии, может скрываться от суда или совершить новое преступление, если он будет на свободе", - пояснил Синкевичюус.