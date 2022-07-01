Нутрициолог рассказала, что лучше всего есть и пить в жару

По ее словам, желательно, чтобы в организм попадала обычная вода, так как именно она дает человеку силы и гарантирует правильный баланс. Вода необходима для правильных биохимических реакций в организме. Кроме того, специалист предупредила, что другие напитки, особенно прохладительные, содержат много сахара и фруктозы, что не очень полезно для здоровья. Также Лангауэр посоветовала пить воду комнатной температуры.

«Когда мы пьем холодную воду, организм тратит много сил на то, чтобы довести ее до оптимальной температуры для протекания всех процессов», – сказала нутрициолог.

Что касается еды, лучшим выбором будут водянистые и сезонные овощи, а также холодные супы, отметила она, добавив, что не стоит также забывать и про обычную, привычную пищу, которая богата микроэлементами. Речь идет о рыбе, мясе, птице, яйцах и так далее.