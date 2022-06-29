Жара в машине убивает: советы, как выжить, когда на улице пекло

По словам Герта Ватта, руководителя сервисного отдела Mobire в Эстонии, иногда ошибочно полагают, что аварии, вызванные аномальной жарой, случаются где-то в южных странах, но на самом деле даже в Эстонии летом машина сильно нагревается.

«Причина, по которой температура в автомобилях быстро поднимается, кроется в окнах — автомобили имеют гораздо больший процент остекления, чем дом или квартира и поэтому автомобили больше похожи на теплицы, предназначенные для поглощения и сохранения тепла,»- говорит Ватт.

«Когда солнечный свет попадает в окна автомобиля, он нагревает приборную панель и сиденья, которые, в свою очередь, излучают тепло. Если окна автомобиля закрыты, температура в машине повысится примерно до 30 градусов за полчаса. Именно поэтому детей и животных нельзя оставлять в машине даже на очень короткое время,»- объясняет Ватт. Он добавил, что в жаркую погоду пешеходы также должны быть начеку и немедленно сообщать в полицию или службу спасения, если заметят, оставленных в раскаленной машине, детей или животных.

Поскольку температура в салоне автомобиля летом сравнима с температурой в сауне, вещи, забытые в машине, также могут быстро испортиться. Например, бытовую электронику, которая из-за перегрева может сломаться (телефоны, планшеты, фотоаппараты и т. д.) в жаркую погоду следует убирать из автомобиля. Еда, косметика, солнцезащитные кремы и лекарства также могут испортиться в жару.