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Светлана Лобода переписала дом на охранника

Limon.ee
Светлана Лобода переписала дом на охранника
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Светлана Лобода
Светлана Лобода Фото: Vyacheslav Prokofyev

Украинская певица Светлана Лобода переписала принадлежащую ей недвижимость в России на других людей, передает Focus.ua.

Певица сейчас находится за границей, но терять недвижимость в РФ не готова

Известно, что помогает ей в этом начальник ее охраны Гаджимурат Абдулаев. Ранее он помог ей перевезти автомобили на территорию Беларуси, теперь на него певица оформила дом на Рублево-Успенском шоссе.

Также у артистки имеется трехкомнатная квартира в Москве, доставшаяся в наследство от бабушки. Ее Лобода также оформила на другого человека. Будет ли она продавать свою российскую недвижимость – неизвестно.

Она до сих пор арендует в Москве склад, где хранить свою концертную аппаратуру. По слухам, помогает ей ее нынешний бойфренд – непубличный украинский олигарх Артур Гранц. Незадолго до начала войны в Украине он развелся с женой.

Сейчас семья Лободы: ее родители, сестра и два дочери, живут на две страны — Кипр и ОАЭ. Ранее артистка рассказывала, что купила дом.

"Два года назад сбылась моя мечта. Я купила домик в Европе, у моря. Там меня никто не знает, кроме соседей — они русские. У меня дома в разных странах: это и Россия, и Европа. И еще Дубай — там тоже есть квартира",

— рассказывала певица.

Но Лобода начала экономить – она уволила свою подтанцовку и часть персонала. Напомним, ранее выступление артистки обходилось заказчику минимум в 100 тысяч долларов. А в райдере были упомянуты 13 человек помощников Абдулаев, к слову, ни на шаг не отходил от звезды и должен был размещен в соседнем номере.

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