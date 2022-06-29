Повсюду стекла: у столичной Maxima XXX c грохотом упал кусок обшивки

Таллинн буквально плавится от жары: синоптики обещают дождь и грозу, но пока в городе лишь сильный ветер. Возможно, он и спровоцировал то, что у столичного супермаркета Maxima XXX, который расположен на улице Линнамяэ теэ, в самый разгар рабочего дня с крыши упал кусок лицевой обшивки.

Фото: Фото очевидца

«Я сидела в машине, отправляла сообщение по телефону. Вдруг слышу страшный шум, – рассказала очевидица порталу Limon.ee. – Поднимаю голову и смотрю, что с крыши слетела декоративная плита. Стекла повсюду, упала она за полметра от моей машины. Тяжелое покрытие свалилась прямо на пешеходную дорожку, ее части и осколки попали на парковочное место для инвалидов».

Другая очевидица происшествия в этот момент снимала деньги в банкомате, рядом в коляске у нее сидел ребенок.

«Слава богу, банкомат находится чуть дальше. Но стало страшно от грохота, а ведь такая же панель и над банкоматом висит. Жутко подумать, что такая штука могла упасть кому-то на голову. Хорошо, что никто в этот момент рядом не проходил».

Покупатели сразу же сообщили о происшествии сотрудникам магазина. Сейчас территорию магазина убирают.