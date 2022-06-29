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Джонни возвращается: Disney подготовил черновик фильма о Джеке Воробье

Limon.ee
Джонни возвращается: Disney подготовил черновик фильма о Джеке Воробье
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Джонни Депп
Джонни Депп Фото: Steve Helber / POOL

Хорошие новости для фанатов и вообще всех принес тг-канал. Джонни Депп может вновь сыграть капитана Джека Воробья в Пиратах Карибского моря!

По словам близкого к Disney источника, актёру заплатят более 300 миллионов долларов за возвращение во франшизу. Напомню, что в 2018 году его исключили из продолжения фильма из-за обвинений в жестоком обращении к Эмбер Хёрд.

Теперь, актер вероятно снимется в "Пиратах Карибского моря 6" и спин-оффе сериала о ранней жизни капитана "Чёрной жемчужины".

“Что я могу вам сказать, так это то, что студия уже подготовила черновик фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в роли своего культового персонажа”, - поделился источник.

Этот день вы навсегда запомните как день, когда вы почти отменили поймали Капитана Джека Воробья.

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