Джонни возвращается: Disney подготовил черновик фильма о Джеке Воробье

По словам близкого к Disney источника, актёру заплатят более 300 миллионов долларов за возвращение во франшизу. Напомню, что в 2018 году его исключили из продолжения фильма из-за обвинений в жестоком обращении к Эмбер Хёрд.

Теперь, актер вероятно снимется в "Пиратах Карибского моря 6" и спин-оффе сериала о ранней жизни капитана "Чёрной жемчужины".

“Что я могу вам сказать, так это то, что студия уже подготовила черновик фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернется в роли своего культового персонажа”, - поделился источник.