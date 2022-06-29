Российский актёр театра и кино Владимир Епифанцев женился на молодой избраннице. Брак с Юлией Семёновой, которая младше 50-летнего артиста на 24 года, рассекретила сестра Епифанцева Наталья в программе "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ, сообщает Лайф.
Владимир Епифанцев женился на молодой избраннице, которая ему в дочери годится
«В личной жизни он определился. У него очень прекрасная жена, такая, знаете, жена декабриста. Как у творческих людей, такие жёны, которые не пилят, а поддерживают», — поведала Епифанцева.
С первой супругой актрисой Анастасией Веденской Епифанцев развёлся в 2018 году, спустя три года после брака. С нынешней женой Юлией актёр повстречался в Сети, знакомы они уже больше шести лет. Отношения складывались непросто. Осенью 2019-го Семёнова делилась с подписчиками, что Епифанцев будто отталкивал её от себя, не отвечал на сообщения, говорил, что не надо влюбляться.
«Все разговоры были только о нём. Уже только месяца через три один парень мне прямо рассказал, что я задушила Во своей писаниной и нытьём. Не сразу, но осознать это удалось. И как только всякие слёзы и посылы в никуда — »ну напиши мне хоть что-нибудь« — прекратились и я отвлеклась, Во написал, позвал к себе. Я поехала с чёткой уверенностью в том, что моя любовь никому не нужна: ни мне, ни ему. Мы снова начали общаться, видеться чаще, фотографировать», — писала Юля три года назад. Похоже, со всеми трудностями паре удалось справиться и теперь оба постят счастливые фото вместе.