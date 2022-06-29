Владимир Епифанцев женился на молодой избраннице, которая ему в дочери годится

«Все разговоры были только о нём. Уже только месяца через три один парень мне прямо рассказал, что я задушила Во своей писаниной и нытьём. Не сразу, но осознать это удалось. И как только всякие слёзы и посылы в никуда — »ну напиши мне хоть что-нибудь« — прекратились и я отвлеклась, Во написал, позвал к себе. Я поехала с чёткой уверенностью в том, что моя любовь никому не нужна: ни мне, ни ему. Мы снова начали общаться, видеться чаще, фотографировать», — писала Юля три года назад. Похоже, со всеми трудностями паре удалось справиться и теперь оба постят счастливые фото вместе.