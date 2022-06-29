Блюдо «Русский салат» на саммите НАТО в Мадриде распродали за несколько часов

Участников мероприятия ввело в замешательство то, что блюдо находилось на верхней строчке меню и стоило €8 за порцию. В состав «Русского салата» вошли горох, картофель, морковь и майонез. «Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отозвался об увиденном журналист Иньяки Лопес.

В материале издания подчеркивается, что этот салат вызвал недоумение из-за того, что участники саммита планировали официально назвать РФ «угрозой» для НАТО.

Однако в публикации также говорится, что «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», так как салат был распродан «за пару часов».