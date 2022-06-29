Семье не договориться: бедного Пьера Нарцисса всё никак не проводят в последний путь

«Пьер официально разведен со своей супругой, и она по документам не является первым лицом для захоронения тела. И доченька его несовершеннолетняя — тоже, иначе бы имела такое право. Поэтому первыми лицами для захоронения являются его мама и папа. Они — граждане Камеруна, как и сам Пьер Нарцисс. По законам Камеруна мы имеем только одно гражданство, поэтому все полномочия на захоронение имеет только Республика Камерун. Таков закон. В связи с этим прощание перенесено на среду и пройдет в посольстве Камеруна, после чего тело Пьера отправится на родину».