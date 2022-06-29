Мама, сестра и бывшая жена певца не смогли снова договориться и перенесли прощальную церемонию с 29 июня на 30 июня.
Семье не договориться: бедного Пьера Нарцисса всё никак не проводят в последний путь
Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом постоянно переносилась с 25 июня.
По словам экс-супруги Пьера, в четверг мама и сестра артиста уже разрешат попрощаться с ним, а затем тело сразу же отправят в Камерун.
Виктория Пьер-Мария, троюродная сестра Пьера Нарцисса, внесла ясность для Starhit:
«Пьер официально разведен со своей супругой, и она по документам не является первым лицом для захоронения тела. И доченька его несовершеннолетняя — тоже, иначе бы имела такое право. Поэтому первыми лицами для захоронения являются его мама и папа. Они — граждане Камеруна, как и сам Пьер Нарцисс. По законам Камеруна мы имеем только одно гражданство, поэтому все полномочия на захоронение имеет только Республика Камерун. Таков закон. В связи с этим прощание перенесено на среду и пройдет в посольстве Камеруна, после чего тело Пьера отправится на родину».