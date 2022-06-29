Журналист Антон Красовский об «угрозах» Примадонны: «Нам тоже есть что рассказать про Аллу Борисовну»

О намерениях 73-летней Примадонны общественности рассказал галерист Марат Гельман. «Я услышал: «Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь». Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. <…> У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — откровенничал он.

Эту цитату не смог оставить без внимания Антон Красовский. Журналист в беседе с Юрием Николаевым признался, что и у него есть компромат на кумира миллионов. «Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, «если вы продолжите Максима мочить, я все расскажу». Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что», — подчеркнул 46-летний интервьюер в программе «Антонимы».