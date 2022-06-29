Алла Пугачева не на шутку испугалась, когда появилась информация о том, что Галкин может попасть под следствие з-за распространения фейков о российской армии. Звезда якобы заявила, что обязательно предпримет действия, если над ее мужем нависнет реальная угроза, пишет «Стархит».
Журналист Антон Красовский об «угрозах» Примадонны: «Нам тоже есть что рассказать про Аллу Борисовну»
О намерениях 73-летней Примадонны общественности рассказал галерист Марат Гельман. «Я услышал: «Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь». Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. <…> У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей», — откровенничал он.
Эту цитату не смог оставить без внимания Антон Красовский. Журналист в беседе с Юрием Николаевым признался, что и у него есть компромат на кумира миллионов. «Алла Борисовна, насколько я понимаю, высказалась однажды. Мол, «если вы продолжите Максима мочить, я все расскажу». Я не слышал лично от Аллы Борисовны такого, но нам тоже есть что рассказать про нее, если что», — подчеркнул 46-летний интервьюер в программе «Антонимы».
К слову, Красовский уже вспомнил случай с Пугачевой, который, по его мнению, совсем не красит певицу. «Алла Борисовна, расскажите, как просили у начальника (речь, судя по всему, идет о представителе властей, — прим. ред.) бабки на юбилей, а он вам ваши счета из казино показал», — рассказал журналист.