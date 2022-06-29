ПРОКЛЯТИЕ? ⟩ Шатунов стал тринадцатым: злой рок успел унести жизни 12-ти участников «Ласкового мая»
Смерть Юрия Шатунова поразила всех – и фанатов «Ласкового мая», и тех, кто был к этой музыке равнодушен. Сначала ахнули: такой молодой, красивый талантливый! Потом начали вспоминать. И оказалось, что Юра – не первый. Какой-то злой рок уже успел унести жизни 12 участников легендарной группы – тоже молодых, красивых и талантливых, пишет eg.ru.
Рассказывают, что Юра Шатунов незадолго до смерти подарил храму все иконы, которые были с ним много лет, с которыми он всегда ездил на гастроли. Решил: храму они нужнее. Может быть, приняв такое решение, артист лишился незримой помощи и защиты? И что произошло с его собратьями по несчастью – теми, кто ушел раньше?
Михаил Сухомлинов, клавишник – был застрелен
Это убийство произошло на глазах у Юры Шатунова, рядом с его домом. 19-летний Михаил ночевал у друга. Утром они с Юрой позавтракали, и Михаил спустился вниз. Вскоре Шатунов услышал выстрелы. Выбежав во двор, он увидел истекающего кровью Михаила. Как рассказывал позднее Шатунов:
«Смотрю — у него вся шея как сито. Там не пуля, там было два выстрела из дробовика, картечь». Сухомлинов умер на руках у своего друга. Убийцу, по словам Шатунова, так и не нашли.
Игорь Игошин, барабанщик – выпал из окна
Игорь Игошин попал в группу в 1989 году – Андрей Разин нашел его в одном из детдомов Оренбургской области. Игорь какое-то время был барабанщиком в «Ласковом мае». Однажды он пришел на свадьбу к друзьям, там произошла драка. Избитого Игоря увезли домой.
А через час его нашли без сознания – он лежал на козырьке подъезда. Спасти музыканта не удалось. По официальной версии, Игорь выпал из окна, но его друзья считали, что ему «помогли». Ему тогда не исполнилось и двадцати.
Александр Прико, солист – умер от рака
2 сентября 2020 года стало известно, что скончался экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико. Саша начинал в группе как клавишник, а потом стал исполнять песни, - после уходы Юры Шатунова. В июле 2020-го он почувствовал себя плохо. У него заподозрили коронавирус. Лечили в больнице от пневмонии. Но потом выявили раковую опухоль. Спасти Александра не смогли. Ему было 46 лет.
Юрий Барабаш, солист – погиб в ДТП
Как рассказывал Разин, он нашел Барабаша в каком-то ставропольском общежитии. Парень играл на гитаре и пел, причем его голос напоминал голос Юры Шатунова. Юрий был солистом «Ласкового мая» несколько месяцев, потом ушел в «свободное плавание» - занялся шансоном.
В августе 1996 года он отдыхал с друзьями. Ночью выяснилось, что нежно купить еще пива, а единственный трезвый среди всех – Барабаш. Юрий сел за руль и повез друзей в магазин. К тому времени он только-только научился водить. На Севастопольском проспекте случилась авария. Все, кто находился в авто, выжили, - кроме 22-летнего Барабаша.
Арвид Юргайтис, клавишник – погиб в пожаре
Арвид Юргатис играл на клавишных в группе 4 года, с 1988 по 1992 год. Позднее, уже уйдя из «Ласкового мая», музыкант начал злоупотреблять спиртным. 1 июня 2004 года он заснул на своей даче, не погасив сигарету. Начался пожар. Арвид проснулся и попытался вынести из горящего дома телевизор «Горизонт», но он взорвался прямо у него в руках. Арвид получил серьезные травмы и так и не смог выбраться из пожара. Ему было 35 лет.
Вячеслав Пономарев, бас-гитарист – умер от туберкулеза
Вячеслав Пономарев покинул коллектив за год до распада «Ласкового мая». Пробовал выступать в других группах, но успеха не добился. Начал злоупотреблять спиртными напитками, появились проблемы со здоровьем. В 2007 году 37-летний Пономарев умер от туберкулеза.
Алексей Бурда, клавишник и продюсер – умер от алкогольной интоксикации
В начале июня 2002 года 38-летний Алексей Бурда поехал на церемонию вручения премии «Муз-ТВ», но не доехал до места назначения. Его тело обнаружили на северо-востоке Москвы, возле Перловского кладбища, то есть совершенно в другом районе столицы. Причиной смерти указана алкогольная интоксикация. Впрочем, вдова музыканта настаивает на версии отравления.
Юрий Гуров, солист – погиб в автокатастрофе
Юрий Гуров был одним из первых солистов легендарной группы. Когда «Ласковый май» распался, Юрий отправился на родину – в Ставропольский край. Там он занимался продажей зерна. 25 августа 2012 года он погиб в страшной аварии. Машина, которой управлял его друг, влетела под КамАЗ, произошло лобовое столкновение. Юрий прожил всего 41 год.
Игорь Анисимов, клавишник – был убит в драке
Клавишник первого состава «Ласкового мая» погиб, став участником пьяной драки, 20 февраля 2013 года. Это произошло под Звенигородом. Один из собутыльников напал на Игоря с ножом и нанес ему смертельные ранения. Анисимову было 40 лет.
Рашид Дайрабаев, администратор и концертный директор – умер от инфаркта
Дайрабаев был первым концертным директором группы. В феврале 2013 года Рашид скончался в реанимации от инфаркта и отека головного мозга. По словам близких Рашида, он очень тяжело перенес известия о гибели Анисимова и Гурова, возможно, это стало причиной ранней смерти – Рашиду было 45.
Владимир Бойко, автор песен – умер от инсульта
Бойко написал для «Ласкового мая» 25 песен, а умер в 2020 году, не пережив инсульт. Ему было 60.
Алексей Мускатин, продюсер – умер после операции
Андрей Разин называл Мускатина лучшим продюсером в России. В 2021 году он попал в больницу, ему сделали трансплантацию костного мозга. Казалось, 59-летний Алексей шел на поправку, но спустя неделю он скончался.
Он не верил в проклятие...
Что это – судьба, злой рок, проклятие? Конспирологи и экстрасенсы уже строят версии – мол, удачливые музыканты стали объектами черной зависти, а это не проходит даром. В свое время, впрочем, свою оценку происходящему дал Рашид Дайрабаев: по его мнению, все гораздо банальнее.
Он не верил в проклятие и считал, что ребят «испортила слава» - на фоне «звездной болезни» начиналось злоупотребление алкоголем и вера в собственную безнаказанность. Как бы там ни было, а для миллионов поклонников легендарной группы все тяжелее терять любимых музыкантов.
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