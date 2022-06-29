ПРОКЛЯТИЕ? ⟩ Шатунов стал тринадцатым: злой рок успел унести жизни 12-ти участников «Ласкового мая»

А через час его нашли без сознания – он лежал на козырьке подъезда. Спасти музыканта не удалось. По официальной версии, Игорь выпал из окна, но его друзья считали, что ему «помогли». Ему тогда не исполнилось и двадцати.

Александр Прико, солист – умер от рака

2 сентября 2020 года стало известно, что скончался экс-солист «Ласкового мая» Александр Прико. Саша начинал в группе как клавишник, а потом стал исполнять песни, - после уходы Юры Шатунова. В июле 2020-го он почувствовал себя плохо. У него заподозрили коронавирус. Лечили в больнице от пневмонии. Но потом выявили раковую опухоль. Спасти Александра не смогли. Ему было 46 лет.

Юрий Барабаш, солист – погиб в ДТП

Как рассказывал Разин, он нашел Барабаша в каком-то ставропольском общежитии. Парень играл на гитаре и пел, причем его голос напоминал голос Юры Шатунова. Юрий был солистом «Ласкового мая» несколько месяцев, потом ушел в «свободное плавание» - занялся шансоном.

В августе 1996 года он отдыхал с друзьями. Ночью выяснилось, что нежно купить еще пива, а единственный трезвый среди всех – Барабаш. Юрий сел за руль и повез друзей в магазин. К тому времени он только-только научился водить. На Севастопольском проспекте случилась авария. Все, кто находился в авто, выжили, - кроме 22-летнего Барабаша.

Арвид Юргайтис, клавишник – погиб в пожаре