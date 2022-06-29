«Люба, что вы творите?»: Успенская снялась на видео в крохотном купальнике

После некрасивого скандала с больным и старым бульдогом, которого исполнительница хита «Карусель», видимо, поколотила в воспитательных целях, поклонники Любови Успенской всерьез стали волноваться за душевное равновесие артистки. Как известно, последние несколько лет выдались для певицы трудными и нервными. Виной всему наркозависимость, от которой долго страдала единственная дочь знаменитости Татьяна Плаксина. Не так давно барышне все же удалось побороть недуг, отчасти благодаря именно стараниям любящей мамы.

Но, как известно, стрессы и потрясения могут надолго выбить из привычной колеи даже самого уравновешенного индивида, не говоря уже о впечатлительной даме. После восстановления внешности дочь Любови Залмановны решила не зацикливаться на музыке и рисовании. С недавних пор Татьяна пробует свои силы в качестве модельера. Так, на помощь начинающему кутюрье пришла звездный дизайнер Аника Керимова, выступившая в качестве соавтора коллекции.

Чтобы как следует раскрутить собственный бренд, Татьяна Плаксина пошла на довольно хитрый ход, пригласив в качестве модели именитую маму. Помимо ярких платьев из тончайшей ткани, Татьяна создала несколько купальников. В одном из таких пляжных «нарядов» как раз и устроила дефиле гордая мать новоиспеченного дизайнера.

«Люба, что вы творите?» — возмутились пользователи, которых так и не вдохновила раскрепощенная знаменитость.