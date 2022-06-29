Осужденный на 8 лет Михаил Ефремов может освободиться уже через месяц

Уже в августе 2022 года актер Михаил Ефремов, который был осужден на 8 лет, может выйти на свободу. Эту информацию журналистам подтвердил адвокат знаменитости.

Как передает «Экспресс-газета», к этому времени Михаил Ефремов уже отсидит четверть срока и получит право попросить, чтобы ему заменили тюремное заключение на принудительные работы – с помощью ходатайства. Если ходатайство утвердят, то Ефремов сможет устроиться снова в театр и выплачивать 10% от заработка. «Таким образом, всего через месяц Ефремов может выйти на свободу», – заявил адвокат.

Напомним, Михаила Ефремова осудили за ДТП, совершенное летом 2020 года. Тогда актер выехал на встречную полосу и протаранил грузовик с курьером.