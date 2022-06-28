ВИДЕО ⟩ Океан белых роз и икона: как выглядит могила Юры Шатунова

Прах легендарного артиста Юры Шатунова был захоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Для церемонии установлен черный шатер со шторами и дорожкой, по обеим сторонам которой выставлены венки из белых роз. Символичные цветы были повсюду: в вазах, у изгороди, на земле и в руках. Могила Юры Шатунова буквально утонула в белоснежных розах.

Надгробие было выбрано простое: деревянный крест, табличка и три фотографии в тонких рамках. На каждом из снимков Шатунов широко улыбается.

Директор и близкий друг покойного Аркадий Кудряшов отметил, что в России у могилы артиста будет установлен трехметровый памятник в его честь. Родные и друзья музыканта хотят, чтобы у его поклонников было место, куда они могут прийти и побыть рядом с любимым исполнителем.