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ТАК РОДИЛА ИЛИ НЕТ? ⟩ Регина Тодоренко опровергла слухи о рождении второго ребенка

Limon.ee
Регина Тодоренко опровергла слухи о рождении второго ребенка
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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко Фото: Shutterstock

В СМИ появилась информация, что Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз. Утверждается, что информацию подтвердили близкие пары, пишет peopletalk.ru.

 

 

Однако представитель телеведущей в социальных сетях опровергла эту информацию.

Фото: Скрин

Сама Регина Тодоренко в сториз тоже опровергла информацию о рождении второго ребенка.

Фото: Скрин
Фото: Скрин
Фото: Скрин
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