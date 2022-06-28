ТАК РОДИЛА ИЛИ НЕТ? ⟩ Регина Тодоренко опровергла слухи о рождении второго ребенка

В СМИ появилась информация, что Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз. Утверждается, что информацию подтвердили близкие пары, пишет peopletalk.ru.
В СМИ появилась информация, что Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями во второй раз. Утверждается, что информацию подтвердили близкие пары, пишет peopletalk.ru.
Однако представитель телеведущей в социальных сетях опровергла эту информацию.
Сама Регина Тодоренко в сториз тоже опровергла информацию о рождении второго ребенка.