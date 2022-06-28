Молодые женщины создали сайт для взрослых в поддержку Украины: «Мы остановимся, когда умрет Путин»

I have great news, now you can see me in the ranks of #TROnlyfans. ❤️ Therefore, if you want to help cats from ZSU, you need to make two very simple movements: -send to the fund min 300 UAH -send me a receipt in DM
Белорусска и украинка создали сайт, похожий на OnlyFans. Его цель - сбор пожертвований для Украины, а каждый жертвователь в благодарность получает откровенную фотографию, пишет Elu24.
OnlyFans, платформа для взрослых для обмена и потребления платного контента, стала очень популярной за последние годы. Теперь две женщины, вдохновившись этой платформой, создали новый веб-сайт - TerOnlyFans.
Это благотворительная платформа, доходы от которой идут на поддержку украинских военных и беженцев. Создатели сайта - Наста, 23 года, из Беларуси (верхнее фото) и Анастасия, 26 лет, из Украины (нижнее фото).
Пользователь Instagram по имени Shad0ff, который отвечает за техподдержку сайта, описал его на своей страничке так: "Мы запустили teronlyfans.com 11 апреля. Это игра слов, где Теr обозначает защиту территории".
Идея благотворительного сайта проста по своей сути: "Люди жертвуют деньги на поддержку украинских вооруженных сил и беженцев. Спонсоры отправляют скриншот своего пожертвования и получают в ответ откровенную, интимную фотографию".
Благотворительный сайт, получивший освещение в СМИ США в конце июня, сейчас имеет 50 моделей, которые отправляют свои фотографии донорам в качестве благодарности. Среди них Алина (вверху), украинская красотка с более чем 23 000 поклонников в социальных сетях, и Катарина (внизу), у которой почти 19 000 поклонников. Среди моделей также есть трое мужчин.
Все, кто отправляет свои откровенные фотографии в обмен на пожертвования, являются волонтерами.
Наста, создатель сайта, рассказала американским СМИ, что идея пришла ей в голову в конце февраля, когда российские войска вторглись в Украину, сообщает New York Post. Идея возникла после того, как Наста спросила в Твиттере, не могут ли владельцы автомобилей помочь ей эвакуироваться из Харькова. Никто не ответил.
Затем Наста написала в шутку, что готова отправить обнаженную фотографию помощнику. В течение пяти минут в ее почтовом ящике было более десяти сообщений. Одному из них Наста отправила свое обнаженное фото, и тот помог ей благополучно покинуть Харьков. Сейчас она находится в Польше, где работает менеджером по маркетингу. Анастасия, соучредитель TerOnlyFans, до сих пор живет в Киеве.
За последние три месяца TerOnlyFans собрал более 660 000 евро. Большинство спонсоров - из Украины, но некоторые также из Нидерландов, Франции и Великобритании. Самое крупное пожертвование было сделано в криптовалюте и составило 2 644 евро.
В отличие от OnlyFans, у спонсоров нет возможности делать запросы на фото. "Мы не секс-работники, мы пытаемся собрать деньги на войну", - подчеркнула Наста, решительно добавив: "Мы остановимся, когда Путин умрет и Россия прекратит свое вторжение".