Пустившуюся во все тяжкие Асмус сняли за страстными поцелуями с незнакомцем

Кристина долго шла к успеху. Одно время звезду знали исключительно как Вареньку Черноус из «Интернов». Тогда артистка была далека от скандалов, которые свалились на ее голову спустя несколько лет.

Проблемы Асмус начались после выхода на широкие экраны фильма «Текст», снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Сама лента получила две престижные награды, а исполнители главных ролей (Саша Петров и Иван Янковский) купались в лучах славы. А вот Кристину, также сыгравшую ключевого персонажа в истории, внезапно начали травить. Народу не понравилось, что звезда снялась в довольно откровенной сцене.

Чего тогда не перенесла Асмус. Ей угрожали, говорили, что она лишится дочери. Скандал вокруг «Текста» коснулся даже Гарика Харламова, который на тот момент все еще был женат на испортившей себе репутацию актрисе. Комик, кстати, тогда поддержал любимую. По мнению резидента Comedy Club, Кристина просто исполняла свою работу, причем прекрасно. Но как бы родные и друзья ни вступались за Асмус, а людей было не переубедить.

Потом Кристину ждал очередной удар — развод с мужем после нескольких лет совместной жизни. Конечно же, снова всплыла давняя история с «Текстом». Многие решили, что Харламов просто не захотел дальше жить с оскандалившейся женой. А вскоре стало известно, что Гарик связался с другой актрисой.