После развода с Гариком Харламовым Асмус пустилась во все тяжкие. Теперь актриса не стесняется целоваться даже с первыми встречными, сообщает «ЭГ».
Пустившуюся во все тяжкие Асмус сняли за страстными поцелуями с незнакомцем
Кристина долго шла к успеху. Одно время звезду знали исключительно как Вареньку Черноус из «Интернов». Тогда артистка была далека от скандалов, которые свалились на ее голову спустя несколько лет.
Проблемы Асмус начались после выхода на широкие экраны фильма «Текст», снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Сама лента получила две престижные награды, а исполнители главных ролей (Саша Петров и Иван Янковский) купались в лучах славы. А вот Кристину, также сыгравшую ключевого персонажа в истории, внезапно начали травить. Народу не понравилось, что звезда снялась в довольно откровенной сцене.
Чего тогда не перенесла Асмус. Ей угрожали, говорили, что она лишится дочери. Скандал вокруг «Текста» коснулся даже Гарика Харламова, который на тот момент все еще был женат на испортившей себе репутацию актрисе. Комик, кстати, тогда поддержал любимую. По мнению резидента Comedy Club, Кристина просто исполняла свою работу, причем прекрасно. Но как бы родные и друзья ни вступались за Асмус, а людей было не переубедить.
Потом Кристину ждал очередной удар — развод с мужем после нескольких лет совместной жизни. Конечно же, снова всплыла давняя история с «Текстом». Многие решили, что Харламов просто не захотел дальше жить с оскандалившейся женой. А вскоре стало известно, что Гарик связался с другой актрисой.
Что же касается Асмус, то складывается впечатление, будто теперь звезда нарочно всех провоцирует. То начнет рассказывать про интимные ласки в публичных местах, то снимется в очередной откровенной картине. А сейчас Кристина рассказала, как целовалась с посторонним человеком. Причем это не шутка, артистка действительно бросилась в объятия к незнакомцу. Дело в было театре, в котором работает Асмус.
«Я поцеловалась с незнакомым мужчиной! И это не замануха, чтобы вы захотели дальше читать. Это правда! В общем… месяц назад я придумала и предложила Олегу Меньшикову такой эксперимент — мы будем показывать отрывки из спектаклей, а после вызывать обычных зрителей из зала и проигрывать эти сцены с ними!» — рассказала знаменитость.
Худруку идея Асмус пришлась по душе, и эксперимент запустили. Желающие поднимались на сцену и пробовали быть актерами. Так и получилось, что с одним из гостей Кристине пришлось целоваться.
Видео с поцелуем незнакомца смотрите ЗДЕСЬ!
«Было дико страшно! Как это пройдет я не знала. Потому что никаких подсадных зрителей! Все только по-настоящему! И ты не знаешь кто выйдет к тебе на сцену и как он себя поведёт. Но в итоге все прошло даже лучше, чем я могла себе представить! Взрыв аплодисментов, безудержный смех и невероятная поддержка зала!» — вспомнила Кристина.
Поклонники актрисы по-разному отреагировали на ее эксперимент. Одни отметили, что затея звезды крутая. Другие тут же пожелали оказаться на месте зрителя, с которым целовалась Асмус. Третьи же пользователи Сети не увидели в игре Кристины и приглашенных людей ничего примечательного.
«Думаю, желающих теперь будет много!»; «Плохие актеры, что в кино, что в театре»; «Хочу Асмус!», — пишут фолловеры артистки.