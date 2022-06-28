Новолуние произойдёт вблизи апогея Луны, что усилит в людях склонность к риску. Поэтому 29 июня очень важно не терять контроль над собой и ситуацией, предупредила астролог Татьяна Лукашевич.
Сегодня велик риск конфликтов: что можно и что ни в коем случае нельзя делать в кармическое новолуние 29 июня
Что приносит новолуние?
Ближайшее новолуние случится 29 июня в 17:52 и принесёт людям бесстрашие. Многие из нас заметят, что стали чрезмерно оптимистичны, а некоторые будут склонны к риску сильнее обычного. Объясняется это тем, что новолуние в знаке Рака произойдёт вблизи апогея Луны, рассказала Лайфу астролог Татьяна Лукашевич.
Соединение светил в момент новолуния с Чёрной Луной (Лилит) аналогично предупреждает нас о том, что в это новолуние мы должны быть предельно аккуратны. То есть у нас два фактора, которые заставляют сохранять повышенную осторожность: это апогей и соединение с Чёрной Луной
Знак Рака отвечает за родителей, наш род, родину. «Лилит очень сильно искажает эти понятия, поэтому вблизи новолуния могут произойти конфликты на религиозной или национальной почве. Кто-то столкнётся с необходимостью внезапно эмигрировать или бежать со своей родины, так как Рак у нас отвечает и за это понятие. А Лилит создаёт для нас неприятные ситуации. В данном случае надо сохранять холодную голову. Хотя, конечно же, Рак — знак эмоций», — отметила специалист.
Что нужно делать на новую Луну?
Очень хорошо провести этот день у воды. Помедитировать. Провести этот день с самыми близкими. Обязательно позвонить родителям, потому что Рак — знак родителей в том числе. Также будет не лишним сделать влажную уборку в доме. Хорошо помечтать, написать какие-то планы, но действия отложить на пару дней
Новолуние: что делать для привлечения денег?
Чтобы в доме водились деньги, в новолуние следует провести ритуал: положите кошелёк на подоконник — и растущая Луна начнёт увеличивать ваше благосостояние. 29 июня категорически не рекомендуется давать деньги в долг: так будут множиться и ваши долги, подчеркнула астролог Лукашевич. И посоветовала не забывать про контроль расходов.
Что не нужно делать в новолуние?
В кармическое новолуние 29 июня очень важно не терять контроль над собой и ситуацией. Следует ограничить приём любых стимуляторов, в том числе даже кофе. Не стоит доверять малознакомым людям и принимать авантюрные решения. На дорогах нужно быть предельно внимательными: водитель, находясь за рулём, может потерять осторожность, не чувствовать скорости.
Так как в новолуние эмоции и так не стабильны и могут обостряться психические заболевания, повышаться риск пищевых отравлений, увеличиваться бактериальная активность, то, конечно же, надо исключить приём алкоголя, острую еду, чтобы исключить проблемы желудочно-кишечного тракта. В момент новолуния, когда Луна проходит знак Рака, данные органы у нас находятся под ударом. Не рекомендуется принимать важные судьбоносные решения. Лучше составлять планы, а уже действовать со второго лунного дня. В это новолуние не рекомендуется писать карту желаний, потому что эти желания могут иметь не тот эффект, который вы планировали вначале. Не рекомендуется делать плановые операции, проводить косметологические процедуры — к экстренным, конечно же, это не относится