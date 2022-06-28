Прах Шатунова будет развеян над озером, где он любил рыбачить

Часть праха легендарного артиста Юры Шатунова будет развеяна над озером в Баварии, где при жизни любил рыбачить певец. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил директор и близкий друг покойного Аркадий Кудряшов. Он подчеркнул, что такая церемония была идеей самого Юры Шатунова.

«У него там было любимое место, где он отдыхал в тишине, ловил рыбу», — поделился Кудряшов.

Директор покойного артиста отказался называть точное местоположение озера, над которым будет развеян прах Шатунова. Он лишь рассказал, что водоем находится глубоко в лесу и круглосуточно охраняется, а попасть туда можно только по заранее купленному билету. Такое желание Шатунова неудивительно, ведь он много лет прожил в Баварии.