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Прах Шатунова будет развеян над озером, где он любил рыбачить

Limon.ee
Прах Шатунова будет развеян над озером, где он любил рыбачить
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Юрий Шатунов
Юрий Шатунов Фото: Shutterstock

Директор артиста отказывается назвать точную локацию захоронения Шатунова в Германии.

Часть праха легендарного артиста Юры Шатунова будет развеяна над озером в Баварии, где при жизни любил рыбачить певец. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил директор и близкий друг покойного Аркадий Кудряшов. Он подчеркнул, что такая церемония была идеей самого Юры Шатунова.

«У него там было любимое место, где он отдыхал в тишине, ловил рыбу», — поделился Кудряшов.

Директор покойного артиста отказался называть точное местоположение озера, над которым будет развеян прах Шатунова. Он лишь рассказал, что водоем находится глубоко в лесу и круглосуточно охраняется, а попасть туда можно только по заранее купленному билету. Такое желание Шатунова неудивительно, ведь он много лет прожил в Баварии.

В Москве уже состоялась гражданская панихида и закрытая церемония для семьи. На первую пришло около 15 тысяч человек, которые принесли к ногам Юры Шатунова сотни белых роз и пели хором его легендарные песни. Закрытая панихида была устроена специально для прилетевших из Германии вдовы Шатунова Светланы и его детей — 15-летнего Дэнниса и 9-летней Эстеллы.

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