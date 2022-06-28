Не так давно в Сети появилась информация о женитьбе Павла Прилучного на коллеге по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Многие поклонники артиста не поверили, посчитав новость пиаром, но теперь им, похоже, придется призадуматься, ведь Зепюр взяла фамилию Павла, пишет «Стархит».
Правда о новой женитьбе Прилучного: так была ли свадьба?
В последнее время Брутян и Прилучный проводят много времени — вместе путешествуют и делятся романтическими снимками. Актер даже познакомил со спутницей сына и дочь, но пока не торопится комментировать отношения.
Журналисты все же нашли в Сети подтверждение того, что актеры на самом деле узаконили отношения — в базе данных юридических лиц актриса числится как Зепюр Прилучная. По словам специалистов, изменение названия ИП — обязательная процедура после смены фамилии.
По слухам, бракосочетание прошло 12 мая. Брак с Зепюр стал для Павла Прилучного вторым — два года назад он развелся с коллегой по театру и кино Агатой Муцениеце, родившей ему сына Тимофея и дочь Мию. Несмотря ни на что, экс-супругам удается поддерживать контакт ради детей. Пока Агата не высказывалась о новой любви бывшего мужа, зато за нее это сделали другие известные персоны.