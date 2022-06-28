Правда о новой женитьбе Прилучного: так была ли свадьба?

В последнее время Брутян и Прилучный проводят много времени — вместе путешествуют и делятся романтическими снимками. Актер даже познакомил со спутницей сына и дочь, но пока не торопится комментировать отношения.

Журналисты все же нашли в Сети подтверждение того, что актеры на самом деле узаконили отношения — в базе данных юридических лиц актриса числится как Зепюр Прилучная. По словам специалистов, изменение названия ИП — обязательная процедура после смены фамилии.

По слухам, бракосочетание прошло 12 мая. Брак с Зепюр стал для Павла Прилучного вторым — два года назад он развелся с коллегой по театру и кино Агатой Муцениеце, родившей ему сына Тимофея и дочь Мию. Несмотря ни на что, экс-супругам удается поддерживать контакт ради детей. Пока Агата не высказывалась о новой любви бывшего мужа, зато за нее это сделали другие известные персоны.