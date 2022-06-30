Известно, что у людей с одинаковым размером ноги бывает обычно много общего. Это касается как характера, так и мировосприятия… Так что о вас может рассказать ваш размер ноги?
ПРОВЕРЬ! ⟩ Какой у вас размер обуви, такой и характер
Размер 35 и меньше
Люди, чей размер ноги не превышает 35-й, обычно очень добродушны. Они любят природу, животных, людей. Но главным их достоинством, пожалуй, является тот факт, что они живут в свое удовольствие, а не пытаются произвести впечатление.
36
Те, кто носит обувь 36-го размера, обычно отличаются вежливостью. Они очень любезны, легко заводят друзей и надолго остаются в сердцах тех, с кем им довелось завести знакомство. Этих людей однозначно можно назвать легко приспосабливающимся, щедрым и милым человеком, пишет interesnoznat.com.
37
Этот размер обуви обычно свидетельствует о том, что натура вы очень увлеченная. За что бы вы ни взялись, вы во все вкладываете душу. К тому же вы мудры, умны и достаточно смелы. Вы вряд ли скажете тому, что вам не нравится «да».
38
Обаятельность, привлекательность, красноречивость… Вы владеете искусством влиять на людей, их решения и жизненную позицию. Вы умеете давать стоящие советы и знаете, когда нужно протянуть руку помощи.
39
Те, кто носят этот размер обуви, обычно бывают жизнерадостными натурами, с легким характером и неубывающим позитивным настроем. Ваш девиз — «живем только раз». И многие могут позавидовать вам…
40
Люди, которые носят этот размер обуви, довольно уверены в себе и знают, чего хотят. У них здоровая реакция на критику, они умеют держать себя в руках и в целом оставаться холодными даже в самых стрессовых ситуациях.
41
Вы относитесь к людям, которые либо упорно и продуктивно работают, либо готовы весь день пролежать в постели.
42
Люди, которые носят этот размер ноги, отличаются миролюбивым характером. Они не любят ссоры и избегают конфликтов, хотя, никогда не станут молчать, если их или их близких заденут.