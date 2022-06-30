ПРОВЕРЬ! ⟩ Какой у вас размер обуви, такой и характер

Размер 35 и меньше

Люди, чей размер ноги не превышает 35-й, обычно очень добродушны. Они любят природу, животных, людей. Но главным их достоинством, пожалуй, является тот факт, что они живут в свое удовольствие, а не пытаются произвести впечатление.

36

Те, кто носит обувь 36-го размера, обычно отличаются вежливостью. Они очень любезны, легко заводят друзей и надолго остаются в сердцах тех, с кем им довелось завести знакомство. Этих людей однозначно можно назвать легко приспосабливающимся, щедрым и милым человеком, пишет interesnoznat.com.

37

Этот размер обуви обычно свидетельствует о том, что натура вы очень увлеченная. За что бы вы ни взялись, вы во все вкладываете душу. К тому же вы мудры, умны и достаточно смелы. Вы вряд ли скажете тому, что вам не нравится «да».

38

Обаятельность, привлекательность, красноречивость… Вы владеете искусством влиять на людей, их решения и жизненную позицию. Вы умеете давать стоящие советы и знаете, когда нужно протянуть руку помощи.

39

Те, кто носят этот размер обуви, обычно бывают жизнерадостными натурами, с легким характером и неубывающим позитивным настроем. Ваш девиз — «живем только раз». И многие могут позавидовать вам…

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Люди, которые носят этот размер обуви, довольно уверены в себе и знают, чего хотят. У них здоровая реакция на критику, они умеют держать себя в руках и в целом оставаться холодными даже в самых стрессовых ситуациях.

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Вы относитесь к людям, которые либо упорно и продуктивно работают, либо готовы весь день пролежать в постели.

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