Стоит ли сидеть под кондиционером, пить ледяную воду и есть мороженое?
Пять мифов о спасении от жары, в которые не стоит верить
1. Холодный воздух кондиционера опасен
Кондиционер действительно увеличивает риск аллергических и простудных заболеваний, но сам по себе охлаждённый воздух здесь ни при чём. Другое дело — то, что в этом воздухе находится.
Учёные давно заметили, что люди, работающие в зданиях с системой кондиционирования, чаще болеют простудными заболеваниями, чем те, у кого на работе обычная вентиляция. Кроме того, у них чаще возникают раздражения слизистой и кожных покровов, проблемы с дыханием, головная боль и усталость.
И дело не в том, что они мёрзнут на рабочих местах.
Просто охлаждающие части системы кондиционирования — прекрасное место для роста бактерий. Микроорганизмы размножаются в вентиляции, а продукты их жизнедеятельности наполняют воздух в кабинетах и вызывают астму, аллергический ринит и пневмонит.
И это справедливо не только для офисных зданий. Домашний кондиционер также может распространять аллергены и вредные вещества: пылевых клещей, перхоть животных, плесень и бактерии.
Кроме того, работающий кондиционер сушит воздух в помещении, что создаёт просто райские условия для вирусов. Низкая влажность не только помогает им распространяться, но и подавляет защиту организма, мешая нашим клеткам бороться с вредоносными частицами.
Холод также может снизить иммунитет, но для этого кондиционер должен быть установлен на действительно низкую температуру. Если вы не собираетесь устраивать дома морозилку, этот фактор вряд ли повлияет на ваше здоровье.
Итак, чтобы избежать простудных и аллергических заболеваний, попробуйте:
1. чистить фильтры раз в две недели. Это несложная операция, которую можно сделать самостоятельно. Просто откройте крышку кондиционера, достаньте фильтры, помойте их тёплой водой и высушите при комнатной температуре.
2. Рассмотреть возможность покупки очистителя воздуха. Компактный прибор устраняет пыль, шерсть, плесень и прочую летающую гадость, которая может быть причиной вашего насморка и головной боли.
3. Поддерживать влажность воздуха 40–60%. Купите увлажнитель или попробуйте улучшить микроклимат в помещении своими силами.
2. Ледяная вода помогает охладиться
В жаркий день кажется вполне естественным пить холодную воду, а запотевший стакан с ледяным лимонадом ассоциируется с высшим блаженством. Однако холодные напитки не лучший выбор для экстремальной жары.
Когда вы употребляете стакан ледяной воды, рецепторы во рту, пищеводе и желудке сообщают мозгу, что температура снизилась. Вы чувствуете свежесть, и жажда отступает.
Но этот эффект длится очень недолго — только пока окружающие ткани не нагреют выпитую воду.
В то же время в ответ на воздействие низкой температуры кровеносные сосуды сужаются, что ограничивает кровоснабжение и заставляет тело накапливать тепло.
В отличие от холодных напитков тёплая вода (около 50 °С) не мешает организму остужать себя. Более того, она стимулирует потоотделение, так что вы охлаждаетесь гораздо эффективнее. Да, большое количество пота может раздражать, но оно защищает вас от перегрева и не даёт получить тепловой удар, что гораздо важнее эстетической стороны вопроса.
3. Холодный душ — лучшее спасение от жары
Комфортнее всего мы чувствуем себя, когда воздух нагревается до 28 °С , но за счёт механизмов терморегуляции можем поддерживать постоянную температуру тела в более широком диапазоне — от +12 °С до +48 °С.
Контроль температуры внутри тела происходит посредством кровотока. Если нам холодно, поступление крови к коже снижается, если жарко — увеличивается. За счёт испарения пота повышается отдача тепла в окружающую среду, кожа и кровь остужаются и температура тела падает.
Поскольку рецепторы в коже напрямую влияют на этот механизм, холодный душ приносит облегчение, но при этом мешает терморегуляции.
Ледяные струи воды стимулируют рецепторы и сообщают телу, что вам прохладно. В ответ на это приток крови к коже снижается, что уменьшает потерю тепла организмом. Вы выходите из душа обратно в жаркую комнату, но рецепторы продолжают вести себя так, как будто вам прохладно. Это снижает отдачу тепла и мешает вашему телу остужать себя.
При этом душ вовсе не плохая идея, если сделать его тёплым или хотя бы прохладным. Температура воды около 33 °С освежит вас и не обманет рецепторы в коже, так что организм будет в полной готовности и дальше бороться с перегревом.
4. Пить нужно, только когда хочется
Поскольку потоотделение — единственный способ тела остудить себя, в жару мы теряем большое количество влаги. Если запасы воды в организме при этом не пополняются, терморегуляция может дать сбой, что закончится перегревом и тепловым ударом.
Казалось бы, с этим не должно возникнуть проблем, если вы не в пустыне. Захотел пить — восполнил недостаток жидкости и потей себе дальше. Но не всё так просто.
В действительности желание пить — не самый надёжный показатель обезвоживания.
На жажду могут влиять вкус и доступность напитков, индивидуальные привычки и особенности. Например, пожилые люди, как правило, реже хотят пить, а потому больше рискуют заработать обезвоживание в жаркую погоду.
Это особенно важно, если вы занимаетесь спортом или активно двигаетесь при солнцепёке. Во время длительных упражнений люди часто недооценивают потерю жидкости с потом, пьют гораздо меньше, чем нужно для поддержания водного баланса, и перестают чувствовать жажду раньше, чем преодолеют обезвоживание.
Пейте не менее 2,7–3 л воды в день. При обильном потоотделении, как во время физической активности, — стакан воды каждые 15–30 минут.
Но слишком много — тоже плохо. Чрезмерное количество воды снижает уровень электролитов в крови, что может закончиться водной интоксикацией с такими симптомами, как головная боль, слабость и тошнота.
Чтобы не поймать такое состояние, не стоит употреблять больше 1 л воды в час. Если во время тренировки на улице вы выпиваете 1,5 л за час, в следующий раз возьмите спортивный напиток с углеводами и электролитами. Он поможет поддержать водно‑солевой баланс и предотвратит обезвоживание.
5. Мороженое — лучшая еда в жару
Мороженое даёт чувство свежести за счёт прохладного ощущения во рту, но это работает, только пока вы едите. Как и в случае с ледяной водой, холод в пищеводе и желудке помешает вашему организму правильно реагировать на жару и выводить тепло из тела к поверхности кожи. Более того, после мороженого вы захотите пить.
Потребление сладкого провоцирует высвобождение гормона FGF21 в печени, который затем путешествует в гипоталамус и вызывает жажду.
И наконец, метаболизм любых питательных веществ выделяет дополнительное тепло и немного повышает температуру тела. Причём чем калорийнее продукт, тем больше этот эффект.
Поэтому, если вы не хотите усложнять терморегуляцию, старайтесь исключить тяжёлую пищу в жаркие дни. Вместо этого налегайте на фрукты, ягоды, арбузы и овощи — помимо клетчатки и витаминов в них очень много воды, что поможет вам избежать обезвоживания.
Кроме того, можно попробовать острую пищу. Капсаицин — вещество, которое содержится в перце чили, — воздействует на рецепторы во рту и заставляет тело выделять больше пота. А пот, как мы знаем, — лучший способ организма избежать перегрева.