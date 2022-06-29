Пять мифов о спасении от жары, в которые не стоит верить

1. Холодный воздух кондиционера опасен

Кондиционер действительно увеличивает риск аллергических и простудных заболеваний, но сам по себе охлаждённый воздух здесь ни при чём. Другое дело — то, что в этом воздухе находится.

Учёные давно заметили, что люди, работающие в зданиях с системой кондиционирования, чаще болеют простудными заболеваниями, чем те, у кого на работе обычная вентиляция. Кроме того, у них чаще возникают раздражения слизистой и кожных покровов, проблемы с дыханием, головная боль и усталость.

И дело не в том, что они мёрзнут на рабочих местах.

Просто охлаждающие части системы кондиционирования — прекрасное место для роста бактерий. Микроорганизмы размножаются в вентиляции, а продукты их жизнедеятельности наполняют воздух в кабинетах и вызывают астму, аллергический ринит и пневмонит.

И это справедливо не только для офисных зданий. Домашний кондиционер также может распространять аллергены и вредные вещества: пылевых клещей, перхоть животных, плесень и бактерии.

Кроме того, работающий кондиционер сушит воздух в помещении, что создаёт просто райские условия для вирусов. Низкая влажность не только помогает им распространяться, но и подавляет защиту организма, мешая нашим клеткам бороться с вредоносными частицами.