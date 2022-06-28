Как вести себя в жаркую погоду: правила безопасного лета
Как жара влияет на организм человека?
Жара — понятие относительное. Если температура воздуха меньше 38 градусов, организм борется с перегревом, усиливая подкожный кровоток. Это позволяет телу активнее отдавать тепло и эффективно охлаждаться.
Но когда жара усиливается и внешняя температура становится выше внутренней, организм переходит на «экономию ресурсов» и включает механизм централизации кровотока. Что, в свою очередь, серьезно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Кроме того, в жару усиливается и потоотделение. Это способствует обезвоживанию организма и в результате — сгущению крови и повышению риска образования тромбов.
Если тепловая волна — количество дней с аномально высокой температурой — продолжается достаточно долго, серьезно повышаются риски не только у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но и у здоровых людей. Не случайно именно в летнюю жару, которая в последние годы становится все сильнее и продолжительнее, медики отмечают повышение смертности среди населения.
Как вести себя в жару?
Традиционные рекомендации, как пережить периоды сильной жары, достаточно просты.
Постарайтесь как можно больше находиться в прохладном помещении — с кондиционером или просто мощным вентилятором. Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. А если вы работаете на улице, то регулярно делайте перерывы и отдыхайте 10-15 минут в прохладном помещении.
Снизьте физическую активность и перенесите тренировки или работу на открытом воздухе на ранее утро или поздний вечер, когда становится немного прохладнее.
Избегайте жирного и острого, старайтесь не переедать. Не забывайте о том, что сладкая газировка и соки не помогают справиться с жаждой, а только усиливают ее. Поэтому в сильную жару лучше пить обычную слабоминерализованную воду без газов. Здоровому человеку достаточно потреблять около 2-2,5 литров чистой воды в день, чтобы восполнить потери жидкости в жару.
Отличное время, чтобы бросить
И, конечно же, летняя жара — прекрасный повод отказаться от такой вредной привычки, как курение. Многие люди даже не догадываются, что у них имеется риск тромбообразования, который жара дополнительно повышает на 20 процентов. Никотин же увеличивает этот риск почти на 100 процентов.
Очень опасен в жару алкоголь. Продукт его распада — ацетальдегид — провоцирует нарушение сердечного ритма. В жару, на фоне изменения водно-солевого обмена, последствия употребления спиртного могут стать фатальными.
Если есть сердечно-сосудистые заболевания
Людям, страдающим артериальной гипертонией или сердечной недостаточностью, в жару надо быть крайне осторожными. Им рекомендуется не менее трех раз в день измерять давление и пульс и при любых изменениях немедленно консультироваться с лечащим врачом для корректировки лекарственной терапии.
А тем, кому назначены препараты для профилактики образования тромбов, надо особенно тщательно следить за графиком приема лекарств.
Также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно стоит контролировать потребление жидкости. При этом ее избыток также опасен, как и недостаток: употребление более 2 литров воды в день может стать серьезной нагрузкой для системы кровообращения.