Как вести себя в жаркую погоду: правила безопасного лета

Как жара влияет на организм человека?

Жара — понятие относительное. Если температура воздуха меньше 38 градусов, организм борется с перегревом, усиливая подкожный кровоток. Это позволяет телу активнее отдавать тепло и эффективно охлаждаться.

Но когда жара усиливается и внешняя температура становится выше внутренней, организм переходит на «экономию ресурсов» и включает механизм централизации кровотока. Что, в свою очередь, серьезно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, в жару усиливается и потоотделение. Это способствует обезвоживанию организма и в результате — сгущению крови и повышению риска образования тромбов.

Если тепловая волна — количество дней с аномально высокой температурой — продолжается достаточно долго, серьезно повышаются риски не только у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но и у здоровых людей. Не случайно именно в летнюю жару, которая в последние годы становится все сильнее и продолжительнее, медики отмечают повышение смертности среди населения.

Как вести себя в жару?

Традиционные рекомендации, как пережить периоды сильной жары, достаточно просты.

Постарайтесь как можно больше находиться в прохладном помещении — с кондиционером или просто мощным вентилятором. Избегайте прямых солнечных лучей, особенно в середине дня. А если вы работаете на улице, то регулярно делайте перерывы и отдыхайте 10-15 минут в прохладном помещении.