Авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно вновь продают по смешным ценам. Сегодняшние горячие предложения для путишественников из эстонии собраны с сайта Trip.ee.
Налетай, народ: покупаем билеты из Таллинна в Рим и обратно за копейки!
Налетай, народ: покупаем билеты из Таллинна в Рим и обратно за копейки!
Полет в оба конца из Таллинна в Рим от 28 евро.
Полет в оба конца из Таллинна в Кутаиси от 57 евро.
Полет в оба конца из Таллинна в Порту от 126 евро.
Полет в оба конца из Таллинна на Майорку от 150 евро.
Полет в оба конца из Таллинна в Ираклион от 168 евро.