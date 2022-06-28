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Налетай, народ: покупаем билеты из Таллинна в Рим и обратно за копейки!

Postimees Reis Limon.ee
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Налетай, народ: покупаем билеты из Таллинна в Рим и обратно за копейки!
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Фото: Shutterstock

Авиабилеты из Таллинна в разные уголки планеты туда и обратно вновь продают по смешным ценам. Сегодняшние горячие предложения для путишественников из эстонии собраны с сайта Trip.ee.

Полет в оба конца из Таллинна в Рим от 28 евро.

Полет в оба конца из Таллинна в Кутаиси от 57 евро.

Полет в оба конца из Таллинна в Порту от 126 евро.

Полет в оба конца из Таллинна на Майорку от 150 евро.

Полет в оба конца из Таллинна в Ираклион от 168 евро.

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