Налетай, народ: покупаем билеты из Таллинна в Рим и обратно за копейки!

Полет в оба конца из Таллинна в Рим от 28 евро.

Полет в оба конца из Таллинна в Кутаиси от 57 евро.

Полет в оба конца из Таллинна в Порту от 126 евро.

Полет в оба конца из Таллинна на Майорку от 150 евро.