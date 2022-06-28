Пять лет назад в июне главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин женился на нынешней супруге Дарье (ранее Гордеевой). Пятилетие свадьбы супруги решили отметить необычно - созвав гостей и отпраздновав еще одну на мыйзе Сака.
Посмотрите, как необычно уроженец Нарвы и главный тренер российской сборной по футболу отметил с женой пятилетие свадьбы
Посмотрите, как необычно уроженец Нарвы и главный тренер российской сборной по футболу отметил с женой пятилетие свадьбы
В 1917 году Валерий и Дарья сыграли свадьбу в Нарве, и видео с этого торжественного события лишь несколько дней назад появилось в Сети.
«5 лет! По вашем просьбам, наше свадебное видео, которое целиком мы никуда ни разу не выставляли! Только для вас, — написала Дарья, выложив красивый ролик на своем ютьюб-канале.
Спустя пять лет Дарья снова облачилась в свадебное платье, а Валерий в костюм шикарного сливового цвета - тот же, в котором он был и пять лет назад.