Как жить дальше? Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам на свою пышную грудь
Как жить дальше? Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам на свою пышную грудь
Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась подписчикам на самую большую проблему своей жизни. Чехова живет на Бали и никак не может подобрать купальник на свою нестандартную фигуру: ведь такой пышной груди, как у нее, на этом курорте днем с огнем не сыщешь.
«Местные купальники никак не садились на мою грудь. Кто обладает пышными формами, поймет, как трудно нам подобрать стоящий купальник, чтобы все держал и был красивый одновременно», — поделилась болью Чехова.
Однако, этот квест был доблестно преодолен Анфисой и результат предъявлен поклонникам теледивы. Подписчики оценили труды Чеховой благосклонно, заявив, что она просто богиня красоты и женственности. При этом кое-кто провокационно заметил, что Анфисе «без купальника лучше».
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