Как жить дальше? Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам на свою пышную грудь

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась подписчикам на самую большую проблему своей жизни. Чехова живет на Бали и никак не может подобрать купальник на свою нестандартную фигуру: ведь такой пышной груди, как у нее, на этом курорте днем с огнем не сыщешь.

«Местные купальники никак не садились на мою грудь. Кто обладает пышными формами, поймет, как трудно нам подобрать стоящий купальник, чтобы все держал и был красивый одновременно», — поделилась болью Чехова.